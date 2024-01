Jason Kelce veut RESTER avec les Eagles – même s’il se retire du jeu

Par Daniel Matthews pour Dailymail.Com









Jason Kelce veut rester avec les Eagles de Philadelphie, même s’il met un terme à sa carrière de joueur après cette saison.

Le joueur de 36 ans est toujours indécis quant à sa retraite après la saison 2023, déclarant à DailyMail.com qu’il aura du mal à s’en aller après avoir vu son frère Travis atteindre un autre Super Bowl avec les Chiefs.

Kelce a passé toute sa carrière dans la NFL à Philadelphie et le centre est déterminé à ce que la saison 2023 « incroyablement décevante » ne soit pas sa dernière avec la franchise.

“Je ne sais pas ce qui va m’arriver”, a déclaré Kelce Le chercheur. “Mais je sais, je veux toujours être impliqué dans l’organisation et je veux toujours en faire partie, quelle que soit la décision.

“Parce que je ne veux jamais avoir l’impression d’être à l’extérieur et de regarder ces réalisations, ces distinctions et ces opportunités qui représentent en grande partie des villes entières, des bases de fans et des organisations. C’est une sensation trop agréable pour la laisser passer.

Il a ajouté : « J’attends vraiment, vraiment avec impatience l’année prochaine. J’ai hâte d’essayer de prouver aux gens qu’ils ont tort, en particulier avec certaines des récentes recrues et (l’entraîneur-chef) Nick Sirianni… vous avez toujours hâte de vous battre avec vos gars.

Kelce a confirmé qu’il sera à Vegas la semaine prochaine, lorsque Travis et les Chiefs disputeront un quatrième Super Bowl en cinq ans.

“J’espère que lui, Pat (Mahomes) et (l’entraîneur) Andy (Reid) et ces gars-là pourront obtenir le troisième”, a-t-il déclaré. “Et si ce n’est pas prévu, j’espère que le blackjack est prévu pour moi.”

S’adressant exclusivement à DailyMail.com sur le terrain du M&T Bank Stadium, Jason a fait l’éloge de Travis après avoir marqué l’histoire de la NFL alors que Kansas City battait les Ravens 17-10.

Taylor Swift était aux côtés de Jason dans les tribunes du stade M&T Bank à Baltimore dimanche.

Le centre des Eagles de Philadelphie a regardé depuis les tribunes aux côtés de la petite amie de Travis, Taylor Swift, alors que l’ailier rapproché effectuait 11 réceptions et marquait un touché dans une atmosphère raréfiée à Baltimore.

Les deux frères se sont ensuite embrassés sur le terrain, Jason disant à Travis de « finir cette mère *** ».

“Chaque fois que vous êtes dans cette atmosphère, mec, c’est vraiment difficile de ne pas vouloir continuer à faire ça”, a déclaré Jason à DailyMail.com.

« Le jeu continue d’être difficile à jouer – égoïstement, physiquement. C’est un sport épuisant et il est difficile d’y jouer à mesure que l’on vieillit… (mais) c’est difficile. C’est vraiment dur. Je serai honnête avec vous.