Jason Kelce, torse nu, boit de la bière pour célébrer le touché des Chiefs

Divertissement sportif

Jason Kelce était complètement immergé dans l’expérience Bills Mafia dimanche.

Le centre de longue date des Eagles, 36 ans, a perdu son maillot alors qu’il célébrait son jeune frère Travis Kelce marquant un touché dans la première moitié du match éliminatoire de la ronde de division des Chiefs contre les Bills au stade Highmark.

Il a été vu en train de boire des bières avec des fans tout en assistant au jeu depuis une suite avec sa famille, dont sa femme Kylie Kelce et la petite amie de Travis, la superstar de la pop Taylor Swift.

Plus tôt dans la journée, Jason – qui a été au centre du buzz sur la retraite après l’éviction de Philadelphie en séries éliminatoires lundi – a rejoint un hayon des Bills, où il a bu une gorgée d’une boule de bowling pendant que les fans l’acclamaient.

Le septuple Pro Bowler a également pris des photos avec ses fans, selon les publications partagées sur les réseaux sociaux.

Les Bills menaient les Chiefs à la mi-temps, 17-13.

Jason Kelce, torse nu, célèbre dimanche le premier touché de son frère Travis contre les Bills. USA TODAY Sports via Reuters Con

Les Chiefs cherchent à défendre leur titre du Super Bowl après avoir battu Jason et les Eagles lors de la compétition de championnat en février dernier.

Bien que les Eagles aient dominé les Chiefs lors d’un match revanche en saison régulière en novembre, 21-17, Philadelphie s’est effondrée sur la séquence, perdant six de ses sept derniers matchs.

Les Buccaneers ont démoli les Eagles lors de la ronde des wild-cards lundi, 32-9, dans ce que beaucoup soupçonnaient d’être le dernier match de Jason dans la NFL.

Jason Kelce est vu dans une suite du Highmark Stadium avec Taylor Swift alors qu’ils encouragent Travis Kelce et les Chiefs le 21 janvier 2024. USA TODAY Sports via Reuters Con

Jason Kelce a fait la fête avec Bills Mafia avant le match de division contre les Chiefs. Nouveaux sommets/X

Jason Kelce boit dans une boule de bowling lors d’un hayon des Bills. Nouveaux sommets/X

Il a abordé mercredi les spéculations sur la retraite sur son podcast « New Heights ».

“Je n’ai pas annoncé ce que je faisais exprès, malgré, je suppose, ce qui a été divulgué aux médias”, a déclaré Jason, faisant référence aux informations selon lesquelles il aurait dit à ses coéquipiers des Eagles qu’il avait l’intention de prendre sa retraite.

Jason Kelce quitte le terrain après la défaite des Eagles en séries éliminatoires contre les Buccaneers le 15 janvier 2024. USA TODAY Sports via Reuters Con

Jason Kelce s’adresse aux journalistes dans son casier le 17 janvier 2024. PA

“Je ne pense tout simplement pas que vous soyez en mesure après un match comme celui-là de vraiment prendre cette décision, je ne le pense tout simplement pas, il y a trop d’émotion dans le moment, il y a trop de choses qui se passent dans le moment pour vraiment comprendre pleinement. cette décision.

Jason, qui a passé l’intégralité de ses 13 saisons à Philadelphie, a ensuite expliqué à quoi pourrait ressembler une annonce officielle.

“Quand il sera temps d’annoncer officiellement ce qui se passera dans le futur, cela sera fait d’une manière définitive et en respectant beaucoup de personnes et d’individus qui ont beaucoup compté pour moi et qui ont conduit à la carrière que j’ai menée. “Nous l’avions fait, et je ne pense pas que ce serait respectueux ou même précis de pouvoir faire cela juste après un match comme celui-là”, a-t-il déclaré.

