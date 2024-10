Jason Kelce rôtit la chemise de Travis pour Swift Date Night, elle ressemble à un « Horse C *** »

Jason Kelce a eu une réaction notée R à Travis ‘ choix de garde-robe pour sa soirée à New York avec Taylor Swift … disant que la chemise de son frère avait l’air d’être ornée de pénis de cheval et de gens en train de faire l’amour.

Les Kelces ont pesé sur le haut intéressant que Travis portait récemment un double rendez-vous avec sa copine, Ryan Reynolds et Blake Lively lors de leur dernier épisode « New Heights » mercredi… et Jason n’a eu aucun problème à donner une critique non filtrée.