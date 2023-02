Jason Kelce révèle que sa femme enceinte amène OBGYN au Super Bowl – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Szagola/AP/Shutterstock

Le Super Bowl LVII va être très excitant pour le centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce, 35 ans, quel que soit le résultat. Non seulement Jason joue contre son frère, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce33 ans, mais il amène aussi sa femme enceinte Kylie Kelce comme l’un de ses invités au match. Et Kylie ne sera pas assise seule !

“Kylie lui amène OB parce qu’elle va être enceinte de 38 semaines au match”, a révélé Jason dans l’épisode du 1er février du De nouveaux sommets avec Jason et Travis Kelce podcast. “Mec! Mec“, a déclaré Travis à Jason, qui a déjà deux filles, Elliott22 mois et Wyatt3 ans, avec Kylie.

Jason a plaisanté avec son frère en disant que le match de football du 12 février “pourrait être un super Kelce Bowl”, puisque Kylie est sérieusement prête à sortir avec la troisième fille du couple. “Si elle a un bébé dans le stade, c’est officiellement scénarisé”, a déclaré Jason en riant. “Étaient en La matriceil n’y a pas de putain de moyen », a répondu Travis à son frère aîné.

Les frères NFL ont également discuté de quel côté du stade leurs parents Donna Kelce et Ed Kelce vont s’asseoir au Super Bowl. “Nous devons comprendre cela parce que nous recevons chacun un certain nombre de billets, et j’ai l’impression que vous allez avoir plus de choses axées sur la famille”, a déclaré Travis sur le podcast. Jason a ensuite confirmé que les parents de Kylie et ses filles seront également au match pour l’encourager.

Jason et Kylie ont une histoire d’amour si adorable qui a commencé sur une application de rencontres. Ils ont commencé à se fréquenter vers 2015 et se sont mariés trois ans plus tard à l’hôtel Logan à Philadelphie. Jason et Kylie sont devenus parents pour la première fois en octobre 2019 à la naissance de leur fille Wyatt. Deux ans plus tard, le couple accueilli leur deuxième fille, Elliotte.

Avant le Super Bowl LVII, Jason et Travis sont prêts à jouer l’un contre l’autre. Leur mère, Donna, est également ravie de ce moment marquant. Donna a même fabriqué un maillot NFL personnalisé composé des maillots de ses deux fils, qu’elle a montré lors de son interview du 1er février sur le Spectacle d’aujourd’hui.

“Ce ne sera que de la pure joie”, a déclaré Donna à propos du Super Bowl. “Évidemment, il y aura quelqu’un qui rentrera chez lui le cœur brisé, il n’aura pas le droit de se vanter à la table de Thanksgiving, mais ça va être un événement génial et j’ai vraiment hâte d’y être.”

