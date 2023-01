Jason Kelce réagit face à son frère Travis, Chiefs du Super Bowl

Jason Kelce a réagi après avoir vu son petit frère Travis Kelce jouer contre lui au Super Bowl.

Peu importe comment le Super Bowl 57 se déroulera entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City, l’un des Kelce Brothers soulèvera le trophée Lombardi pour la deuxième fois.

Les Eagles de Jason Kelce ont remporté le NFC plus tôt dans la journée en frappant les 49ers de San Francisco à domicile. Quelques heures plus tard, les Chiefs de Travis Kelce ont remporté une bataille acharnée qui s’est déroulée jusqu’au fil avec les Bengals de Cincinnati. Alors que les deux frères sont destinés à Canton, nous savons tous où se situent les allégeances de Jason Kelce. La plus grande question est de savoir si leurs parents porteront des maillots fendus…

Comme prévu, Jason Kelce a sauté du train en marche de Chiefs Kingdom pour voler avec les Birds.

Officiellement fini d’être un fan des Chiefs cette saison !! – Jason Kelce (@JasonKelce) 30 janvier 2023

Jason Kelce espère battre l’équipe de son petit frère Travis Kelce au Super Bowl

Il y a environ une décennie, nous avons eu le Harbaugh Bowl entre les frères Jim et John à la Nouvelle-Orléans. Les lumières se sont éteintes à la mi-temps, ce qui a propulsé les Ravens de Baltimore de John Harbaugh sur les Wolverines du Michigan de Jim Harbaugh. Alors que Jason Kelce a remporté son premier Super Bowl en 2017 avec les Eagles, son jeune frère Travis l’a égalé dans le département Lombardi avec les Chiefs 2019.

Étant donné que les Kelce Brothers sont fermement dans la trentaine, ils doivent profiter de la dernière opportunité qui leur reste en séries éliminatoires. Jason est peut-être un peu plus âgé que Travis, mais il semble jouer dans la plus facile des deux conférences de la NFL en ce moment. Travis a la chance d’avoir sans doute le plus grand talent de quart-arrière de sa génération en Patrick Mahomes qui lui lance.

Dans l’ensemble, nous aurons deux semaines pour réfléchir à tout ce qui concerne Kelce et tout ce qui concerne le Super Bowl. Un deuxième Super Bowl cimenterait encore plus l’héritage de chefs notables tels que Kelce, Mahomes et l’entraîneur-chef Andy Reid. Si les Eagles gagnent, ce sera une sorte de couronnement pour le quart Jalen Hurts et l’entraîneur-chef Nick Sirianni. Quant à Jason Kelce, sa place à Canton sera une serrure complète.

Après ce match, j’espère qu’ils pourront toujours être amis, mais au pire, ils sont toujours frères.