Jason Kelce parle de l’amour de ses filles pour la musique de Taylor Swift

Les filles de Jason Kelce ne peuvent s’empêcher de chanter cette chanson de Taylor Swift

Jason Kelce a récemment révélé que ses filles étaient amoureuses de Taylor Swift.

La semaine dernière, l’ancienne star de la NFL aurait rejoint ses collègues ex-stars de la NFL Ryan Clark, Fred Taylor et Channing Crowder sur leur Podcast Pivotoù Jason a parlé de sa fille de trois ans, Elliotte, chantant la chanson de Taylor.

« J’ai beaucoup écouté « I Can Do It With a Broken Heart » », a déclaré le père de trois enfants.

Jason a expliqué : « Il y a une limite à cela : je suis un enfant très coriace. Je peux gérer mes affaires. »

Cependant, Jason a révélé que sa fille changerait cela en disant : « Je suis un enfant très coriace. Je peux gérer mes affaires ».

« C’est tout ce que j’entends au quotidien, parce que ça me fait toujours rire », a-t-il ajouté.

Plus tôt, Jason, qui partage trois filles avec sa femme Kylie, avait admis qu’il voulait que ses filles rencontrent les chats de Taylor malgré ses mensonges.

Parlant sur son podcast De nouveaux sommets avec Jason et Travis Kelce, le premier a souligné qu’il avait dit à ses filles que les chats « sont venimeux » afin d’éviter d’avoir un félin dans leur foyer.

« Jason Kelce a dit à ses enfants que les chats étaient venimeux pour qu’ils n’aient pas à en avoir un ? MDR Appelez Tree Paine au téléphone », a écrit un utilisateur en référence au manager de Taylor.