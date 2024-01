Jason Kelce : Le dernier appel à la carrière arrive « quand ce sera le moment »

Le centre des Eagles de Philadelphie, Jason Kelce, a refusé d’aborder spécifiquement son avenir de joueur lors du dernier épisode de son podcast, affirmant qu’il ferait une annonce officielle “quand le moment sera venu”.

Les commentaires de Kelce sur le podcast “New Heights”, qu’il co-anime avec son frère, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce, sont intervenus après qu’Adam Schefter d’ESPN a rapporté mardi matin, citant des sources de la ligue, que le centre de longue date avait dit à ses coéquipiers des Eagles qu’il était prendre sa retraite après sa défaite contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Kelce, 36 ans, a déclaré que les émotions étaient trop vives après la défaite 32-9 des Eagles pour prendre une décision finale telle que la retraite.

“Je ne pense tout simplement pas que vous soyez en mesure, après un match comme celui-là, de vraiment prendre cette décision. Je ne le pense tout simplement pas”, a déclaré Kelce dans l’épisode publié mercredi. “Il y a trop d’émotions sur le moment. Il y a trop de choses qui se passent sur le moment pour vraiment comprendre cette décision.

“Je n’essaie pas d’être dramatique et de continuer à faire ressortir cette chose. Ce n’est vraiment pas le cas. C’est juste quelque chose que je pense, quand il sera temps d’annoncer officiellement ce qui se passera dans le futur, cela se fera d’une manière qui soit définitif et rend hommage à beaucoup de personnes et d’individus qui ont beaucoup compté pour moi, ce qui a conduit à la carrière que j’ai eue. Je ne pense pas qu’il serait respectueux ou même exact de pouvoir faire cela correctement après un match comme celui-là.”

Kelce a reconnu qu’il s’était adressé à ses coéquipiers des Eagles dans les vestiaires, leur disant: “J’ai confiance en chacun d’entre vous.”

“Chérissez les moments que vous vivez dans cette ligue. Je pense que c’est un peu comme ça que ça s’est passé. Beaucoup de gars disent: ‘Si c’est votre dernier match, je suis désolé pour toi.’ Ne vous sentez pas désolé pour moi, enfoirés”, a déclaré Kelce, avant de s’arrêter pour rassembler ses émotions.

Kelce était également visiblement ému à la fin de la défaite des Eagles lundi et a refusé de parler aux journalistes dans les vestiaires après le match.

Le plaqueur droit des Eagles, Lane Johnson, a déclaré aux journalistes que Kelce avait « laissé entendre » à ses coéquipiers que ce serait sa dernière saison.

“Je l’aime. Il est l’un des meilleurs à avoir jamais joué à ce jeu”, a déclaré Johnson. “Les choses qu’il peut faire sur le terrain de football sur le plan athlétique, je ne pense pas que nous en verrons un autre comme lui avant longtemps.”

Le contrat de Kelce expire après la saison, son 13e dans la NFL. Il est six fois All-Pro, remportant cet honneur pour la troisième année consécutive en 2023.

Il a réitéré sur son podcast l’incertitude autour de son avenir et du reste de l’équipe après une saison qui s’est terminée par un résultat inattendu de 1-6 après un départ de 10-1 qui a fait des Eagles un des premiers prétendants au Super Bowl.

“Je pense qu’il y avait beaucoup d’émotion dans la salle. Je ne sais pas ce que l’avenir réserve à quiconque dans ce bâtiment en ce moment”, a déclaré Kelce.

Les informations de Tim McManus d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.