Jason Kelce et sa femme célèbrent le premier match des Eagles de leur fille : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Michael Zorn/Shutterstock

Jason Kelce a joué son premier match dans la NFL avec toutes ses filles qui regardaient ! L’épouse de la star des Eagles, Kylie, a publié une série de jolies photos de famille sur Instagram le lundi 9 octobre. Dans la publication, elle a révélé que la famille célébrait leur fille aînée. Chez Wyatt quatrième anniversaire, mais c’était une autre occasion très spéciale : leur plus jeune fille Bennett tout premier match des Eagles. Toute la famille avait l’air très heureuse alors qu’elle se tenait sur l’herbe du Lincoln Financial Field.

Jason, 35 ans, avait l’air d’un père fier lorsqu’il posait avec Kylie, 31 ans, et leurs trois filles : Wyatt, 4 ans, Eliott, 2 ans, et Bennett (alias Bennie), 7 mois. Le centre portait un t-shirt gris, un pantalon noir et des tongs, tandis que sa femme portait une chemise noire des Eagles et un short en jean. Les filles portaient toutes des t-shirts verts des Eagles pour le grand match, que les Eagles ont remporté contre les Rams de Los Angeles.

Outre la photo de famille, Kylie a également posté une jolie photo de ses filles aînées s’embrassant sur le terrain, ainsi qu’une photo de famille plus grande, qui comprenait sa belle-mère, Donna Kelce. La maman de la NFL a porté un des maillots et une casquette de son fils pour son podcast Nouvelles hauteurs, qu’il co-anime avec son jeune frère, Travis, qui est un ailier rapproché pour les Chiefs de Kansas City.

Dans la légende, l’épouse de Jason a commémoré l’anniversaire de sa fille aînée, le premier match de sa plus jeune fille et l’excellent record des Eagles pour cette saison. « Nous fêtions notre 4e anniversaire lorsque les Birds ont obtenu un score de 4-0 », a-t-elle écrit. « C’était aussi le premier match de Bennie (en dehors de mon corps). »

En plus de ce qui était définitivement une occasion spéciale pour la famille de Jason, cela a été toute une saison de NFL pour les Kelces. Selon certaines rumeurs, le frère de Jason, Travis, serait en couple Taylor Swift depuis quelques semaines, et la romance rapportée a certainement bouleversé la NFL. Le chanteur « Anti-Hero » a été aperçu en train de profiter de deux matchs des joueurs des Chiefs avec Donna. Au milieu des rumeurs, Jason a parlé de la vie amoureuse de son jeune frère dans quelques interviews et a même taquiné Jason à ce sujet dans un épisode récent de leur podcast, lui demandant de « enlever vos sentiments pour Taylor », lorsqu’il lui a demandé si la NFL était « exagérer » la couverture.