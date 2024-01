Jason Kelce dit à ses coéquipiers des Eagles qu’il prend sa retraite, selon des sources

Le centre vedette des Eagles de Philadelphie, Jason Kelce, a déclaré à ses coéquipiers dans le vestiaire d’après-match lundi soir qu’il prenait sa retraite, ont déclaré des sources de la ligue à ESPN.

Kelce, 36 ans, était visiblement ému à la fin de la défaite 32-9 des Eagles en séries éliminatoires contre les Buccaneers de Tampa Bay. Le sextuple All-Pro et futur Hall of Fame a envisagé de prendre sa retraite après d’autres saisons récentes, mais cette fois, cela se produira, selon des sources.

Kelce a refusé de parler aux journalistes dans les vestiaires après le match, déclarant : “Non les gars, pas aujourd’hui.”

Choix de l’éditeur 2 Connexes

“Je l’aime”, a déclaré l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni. “Il est spécial et je l’aime. C’est l’un des gars les plus spéciaux que j’ai côtoyé. Il a toujours sa place ici.”

Kelce a joué cette saison avec un contrat d’un an et devait devenir joueur autonome en mars.

Sélectionné au sixième tour en 2011, Kelce a joué toute sa carrière de 13 ans avec les Eagles et a été l’un des principaux leaders d’une équipe qui a disputé six séries éliminatoires et deux voyages au Super Bowl au cours des sept dernières saisons.

“C’est une légende dans la ville, vraiment dans la ligue”, a déclaré le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts. “Je ne veux pas lui rendre un mauvais service ni aux choses qu’il a été capable de faire et de surmonter. Son voyage jusqu’à là où il est maintenant n’a pas été facile. Cela a été très, très long pour lui, et chaque année depuis que je suis ici, c’est : « Est-ce que tu vas revenir ?

Jason Kelce a passé toute sa carrière de 13 ans avec les Eagles et est l’un des cinq centres de l’histoire de la NFL avec au moins six sélections All-Pro. Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

“Mais il sait combien je l’aime et l’apprécie. Il sait combien j’ai appris de lui. Il aura toujours une place spéciale dans mon cœur.”

Le plaqueur droit des Eagles, Lane Johnson, a déclaré aux journalistes que Kelce avait « laissé entendre » à ses coéquipiers que ce serait sa dernière saison.

“Je l’aime. Il est l’un des meilleurs à avoir jamais joué à ce jeu”, a déclaré Johnson. “Les choses qu’il peut faire sur le terrain de football sur le plan athlétique, je ne pense pas que nous en verrons un autre comme lui avant longtemps.”

Kelce est le cinquième centre de l’histoire de la NFL avec au moins six sélections All-Pro. Les quatre autres – Jim Otto, Bulldog Turner, Dermontti Dawson, Jim Ringo – sont tous intronisés au Temple de la renommée du football professionnel.

Tim McManus d’ESPN a contribué à ce rapport.