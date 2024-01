Jason Kelce des Eagles n’a pas annoncé ses projets “exprès”, il partagera sa décision sur sa retraite “dans le futur”

Le centre vedette des Eagles de Philadelphie, Jason Kelce, a déclaré qu’il ferait une annonce officielle sur l’état de sa carrière dans la NFL « dans le futur ».

“Je n’essaie pas d’être dramatique et de faire ressortir cette chose”, a déclaré Kelce dans l’épisode de mercredi de “New Heights”, le podcast qu’il anime avec son frère Travis. “C’est juste quelque chose qui, quand je pense qu’il est temps d’annoncer officiellement ce qui se passera dans le futur, cela sera fait d’une manière définitive et qui rendra hommage à beaucoup de personnes et d’individus qui comptent beaucoup pour moi et qui ont conduit à à la carrière que j’ai eue.

Suite à la défaite des Eagles face aux Buccaneers de Tampa Bay lundi soir, plusieurs rapports ont indiqué que Kelce prévoyait de prendre sa retraite de la NFL après avoir terminé sa 13e saison et qu’il aurait informé ses coéquipiers de sa décision dans les vestiaires après la défaite par wild card.

Kelce a déclaré mercredi qu’il n’avait pas annoncé publiquement ce qu’il faisait « exprès ».

“Je ne pense tout simplement pas que vous soyez en mesure de prendre cette décision après un match comme celui-là”, a-t-il déclaré à son frère.

Il a cité les émotions qu’il a ressenties après une défaite difficile et la fin d’une saison prometteuse, qui a débuté avec un départ 10-1 des Eagles avant de perdre six de leurs sept derniers matchs.

Kelce a déclaré sur le podcast qu’il s’était adressé à l’équipe après le match et avait dit à ses coéquipiers : « J’ai confiance en chacun d’entre vous. Chérissez les moments que vous vivez dans cette ligue.

“C’est un peu comme ça que ça s’est passé”, a-t-il déclaré.

Kelce a déclaré que les joueurs lui avaient dit qu’ils étaient désolés que son éventuel dernier match soit une défaite en séries éliminatoires.

“Je me dis ‘Ne te sens pas désolé pour moi'”, a déclaré Kelce avant de s’arrêter pour lutter visiblement contre ses émotions.

ALLER PLUS LOIN Les Eagles incrédules alors qu’une saison autrefois prometteuse touche à sa fin : “Ce n’est tout simplement pas notre tour”

Après le match de lundi, Kelce a quitté le terrain seul, a tourné le coin du tunnel et a été immédiatement accueilli par le directeur général Howie Roseman à l’extérieur du vestiaire des visiteurs. Les deux se serrèrent la main et s’étreignirent. Kelce s’habilla devant son casier, fit face au groupe de journalistes en attente et secoua poliment la tête.

“Non, les gars,” dit Kelce. “Pas aujourd’hui. Désolé.”

Il n’y a peut-être aucun autre joueur actif de la NFL qui s’identifie aussi étroitement à la ville dans laquelle il joue. Kelce est à juste titre Philadelphie. Sélectionné au sixième tour en 2011, il était un outsider dans une ville qui se définit par eux. En prenant sa retraite après une saison au cours de laquelle le joueur de 36 ans a obtenu sa sixième sélection All-Pro, Kelce quitterait littéralement le sport au sommet de son art.

Il a discuté de la retraite en termes généraux, tant en privé que publiquement, au cours de la dernière année. Kelce a déclaré aux journalistes la semaine dernière que l’idée qu’il pourrait jouer son dernier match lui était venue à l’esprit il y a trois saisons.

Sa santé et sa qualité de vie étaient également un sujet majeur dans le documentaire Amazon Prime « Kelce », qui a suivi le centre tout au long de la saison 2022.

L’héritage footballistique de Kelce fait de lui une légende instantanée dans la tradition sportive de la NFL et de Philadelphie et probablement un candidat pour être inscrit au premier tour au Temple de la renommée du football professionnel. Kelce n’est que le cinquième centre de l’histoire de la ligue à être nommé All-Pro au moins six fois. Les quatre autres – Dermotti Dawson, Jim Otto, Jim Ringo et Bulldog Turner – font partie du Pro Football Hall of Fame.

