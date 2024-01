Jason Kelce des Eagles dit à ses coéquipiers qu’il prend sa retraite, selon des sources

PHILADELPHIE (AP) – Jason Kelce se tenait sur la touche en larmes alors que les dernières secondes s’écoulaient lors de son probable dernier match dans la NFL. Kelce a embrassé son entraîneur de longue date sur la ligne offensive. Il a retiré son casque une fois le match terminé – un Défaite des Eagles de Philadelphie qui a mis fin à un effondrement déchirant de fin de saison — et a tendu la main à sa femme et à son père dans les tribunes.

Ce que Kelce savait alors – ce que le centre grégaire ne pouvait se résoudre à dire lorsqu’il a refusé de parler aux médias au lendemain de la défaite – c’est que sa carrière de footballeur était terminée.

Kelce, 36 ans, a renoncé à sa retraite au cours des dernières saisons. L’entraîneur Nick Sirianni a ajouté à l’histoire de Kelce en expédiant un fût de bière au domicile du centre pour l’inciter à revenir en 2022.

Il a été le cœur des Eagles, un héros sur la scène sportive de Philadelphie, un champion du Super Bowl. Mais après 13 saisons, 156 départs consécutifs et six Équipe All-Pro sélections, Kelce a dit à ses coéquipiers qu’il avait l’intention de prendre sa retraite, ont déclaré à l’Associated Press trois personnes informées de la décision.

Ils ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat mardi par respect pour la décision de Kelce, qu’il n’a pas encore rendue publique.

“La chèvre!!!. Je vous apprécie beaucoup », a écrit le demi de coin des Eagles Darius Slay Jr. sur les réseaux sociaux.

Kelce pourrait expliquer sa décision dès mercredi, lorsque le prochain épisode du podcast « New Heights » qu’il co-anime avec son frère, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce – petit ami de la pop star Taylor Swift – devait être abandonné. Les frères se sont affrontés la saison dernière lors du Super Bowl remporté par les Chiefs.

“Je l’aime. “Ouais, évidemment, nous n’en sommes pas encore là à ce poste, prêts à en parler, mais il est spécial et je l’aime”, a déclaré l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni après un match. Défaite 32-9 contre Tampa Bay. «C’est l’un des gars les plus spéciaux que j’ai côtoyés. Il a toujours sa place ici et il veut toujours qu’il joue.

Kelce, costaud, aux cheveux touffus et barbu, est un pilier de la ligne offensive depuis qu’il a été un choix de sixième ronde lors du repêchage de 2011 en provenance de Cincinnati. Il s’est transformé en Iron Man après avoir raté la majeure partie de la saison 2012 avec un MCL partiellement déchiré et un LCA déchiré.

Les références de Kelce vont bien au-delà du football. Il est co-animateur de podcast. Il a fait l’objet du documentaire « Kelce ». Bon sang, Kelce a même été nommé l’un des hommes les plus sexy du magazine People pour 2023, aux côtés de Timothée Chalamet et Jamie Foxx.

Les Swifties ont inondé les réseaux sociaux avec vidéos faites maison et hommages à Kelce. Et qui aurait pu deviner cela, même pendant le camp d’entraînement ?

DOSSIER – Le centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce (62 ans) quitte le terrain après un match de football de la NFL contre les Giants de New York, le dimanche 8 janvier 2024, à East Rutherford, dans le New Jersey. Le centre des Eagles Jason Kelce a déclaré à ses coéquipiers qu’il avait l’intention de prendre sa retraite après 13 saisons NFL, selon trois personnes informées de la décision. Ils ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat le mardi 16 janvier 2024, par respect pour la décision de Kelce, qui n’a pas encore été rendue publique. (Photo AP/Bryan Woolston, dossier)

Sa chanson ” Longue vie » était un choix populaire pour les hommages sur les réseaux sociaux, en grande partie avec des paroles qui comprenaient : « Vive toute la magie que nous avons créée/Et amenez tous les prétendants/Un jour, on se souviendra de nous. »

Un utilisateur avec Swift comme photo de profil écrit le Xanciennement connu sous le nom de Twitter, “Je pleure ici à cause de la perte du frère du petit ami de Taylor.”

Kelce est une personnalité bien-aimée de Philadelphie qui a tout fait, depuis la diffusion de succès de vacances sur deux albums de Noël jusqu’au rôle de barman célèbre sur la plage. Kelce a interprété l’hymne national lors d’un match des 76ers et a fait la fête avec le Phanatic pendant qu’il pilonnait une bière sous une ovation rugissante lors d’un match éliminatoire des Phillies.

Mais le moment qui l’a fait aimer à vie aux fidèles de Philadelphie est survenu lors du défilé du Super Bowl en 2018, lorsqu’il s’est habillé comme l’une des célèbres Mummers de Philadelphie, et l’ultime outsider a prononcé un discours enflammé et profane qui a plongé la foule dans une frénésie.

« Personne ne nous aime ! Personne ne nous aime ! Personne ne nous aime ! Nous ne nous en soucions pas », Kelce s’est exclamé. « Nous venons de Philadelphie ! (Explétif) Philadelphie. Personne ne nous aime ! On s’en fiche ! »

Le quart des Eagles Jalen Hurts a qualifié Kelce de légende.

« C’est une légende dans la ville. Vraiment dans la ligue », a déclaré Hurts. «Je ne veux pas lui rendre un mauvais service ni aux choses qu’il a pu faire et surmonter. Son voyage jusqu’à là où il se trouve aujourd’hui n’a pas été facile. Cela fait très, très longtemps pour lui, et chaque année depuis que je suis ici, vas-tu revenir ? Mais il sait combien je l’aime et l’apprécie. Il sait combien j’ai appris de lui. Il aura toujours une place spéciale dans mon cœur.

DOSSIER – L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce, à gauche, parle à son frère, le centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce, après avoir échangé des maillots à la suite d’un match de football de la NFL à Kansas City, Missouri, le 17 septembre 2017. Le centre des Eagles Jason Kelce a a déclaré à ses coéquipiers qu’il avait l’intention de prendre sa retraite après 13 saisons dans la NFL, selon trois personnes informées de la décision. Ils ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat le mardi 16 janvier 2024, par respect pour la décision de Kelce, qui n’a pas encore été rendue publique. (Photo AP/Ed Zurga, dossier)

Kelce faisait partie du noyau de quatre stars de Philadelphie qui ont connu des sécheresses et des courses de championnat, plusieurs entraîneurs et l’un des pires effondrements de l’histoire sportive de la ville. Fletcher Cox et Brandon Graham sont les seuls vestiges de la dernière saison de l’ancien entraîneur Andy Reid avec les Eagles en 2012. Lane Johnson complète les quatre piliers vétérans et était une recrue lors de la première saison de l’ancien entraîneur Chip Kelly en 2013.

Ils ont remporté un Super Bowl sous la direction de l’ancien entraîneur Doug Pederson et n’ont remporté que quatre matchs en 2020. Ils ont joué blessés et établi des records. Ils ont également élevé le niveau de ce que signifie être un joueur des Eagles.

Le Core Four n’est plus. Kelce est le premier à arrêter.

“Le fait qu’il l’ait fait pendant si longtemps et avec autant de régularité à un très haut niveau, mec, c’est une chose spéciale”, a déclaré Sirianni.

___

Le rédacteur d’AP Pro Football, Rob Maaddi, de Tampa, en Floride, a contribué à ce rapport.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl