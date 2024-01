Jason Kelce aborde les rapports de retraite de la NFL et dit qu’il fera une annonce « d’une manière définitive »

La star des Eagles de Philadelphie, Jason Kelce, a répondu mercredi aux informations selon lesquelles il aurait annoncé sa retraite après la défaite de fin de saison de lundi contre les Buccaneers de Tampa Bay, affirmant sur son podcast que “dans le futur, quelque chose sera dit”.

Kelce, considéré comme l’un des meilleurs centres de la NFL, aurait dit à ses coéquipiers qu’il prenait sa retraite dans les vestiaires après la défaite 32-9 des Eagles en séries éliminatoires contre les Bucs, Adam Schefter d’ESPN dit le X.

The Associated Press et Mike Garafolo de NFL Network a également rapporté la nouvelle.

Parlant sur son “Nouvelles hauteurs” Podcast animé avec son jeune frère, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce, le futur membre du Temple de la renommée du football professionnel a déclaré qu’il n’avait pas de projets de retraite gravés dans le marbre.

“Je ne sais pas à quoi ressemblera l’année prochaine avec l’équipe. Entraîneurs, joueurs…”, a déclaré Kelce. “Je veux juste m’assurer que tout le monde sache à quel point j’aime, respecte et apprécie les efforts et l’énergie qu’ils ont investis dans l’année. Je sais que le résultat, Philadelphie, n’était pas acceptable, mais j’aime chaque personne dans cette salle.”

Il a ajouté qu’il n’avait pas annoncé ses projets pour la NFL la saison prochaine “exprès”.

“Je ne pense tout simplement pas que vous soyez en mesure après un match comme celui-là de vraiment prendre cette décision. Je ne le pense tout simplement pas. Il y a trop d’émotion dans le moment, il y a trop de choses qui se passent dans le moment, pour vraiment pleinement Je n’essaie pas d’être dramatique et de continuer à faire ressortir cette chose, je ne le fais vraiment pas”, a déclaré Kelce.

“C’est juste quelque chose qui, je pense, quand il sera temps d’annoncer officiellement ce qui se passera dans le futur, cela se fera d’une manière définitive et qui rendra hommage à beaucoup de personnes et d’individus qui ont beaucoup compté pour moi et ce que a conduit à la carrière que j’ai eue”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas qu’il serait respectueux ou même précis de pouvoir faire cela juste après un match comme celui-là. … Mais, à l’avenir, quelque chose sera dit, je suppose”, a-t-il déclaré.

Kelce a déclaré qu’il s’était adressé à l’équipe après le match, mais qu’il réitérait sa confiance et son amour pour ses coéquipiers.

Il a fait une pause pendant le podcast après être devenu ému, ce qui a incité son frère à lui offrir quelques encouragements.

Recommandé

“Bien sûr, mon frère”, a déclaré Travis Kelce.

“Il y a beaucoup d’émotion dans la salle, c’est sûr”, a répondu Kelce. “Je ne sais pas ce que l’avenir réserve à quiconque dans ce bâtiment en ce moment.”

Il a noté que les entrevues de sortie pour les équipes qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires commenceront bientôt, un moment où les joueurs rencontrent l’équipe et décident généralement de leurs plans pour la saison prochaine.

“Et nous serons tous au bord de nos putains de sièges en attendant de voir quelle décision tu prendras, mon grand”, a déclaré son frère.

Kelce, 36 ans, originaire de Cleveland Heights, Ohio, est le cinquième centre de l’histoire de la NFL avec au moins six sélections All-Pro. Les quatre autres sont tous intronisés au Pro Football Hall of Fame.

Il a disputé la saison 2023 avec un contrat d’un an et devrait devenir agent libre en mars.

En dehors du terrain, Kelce a été nommé l’un des “Les hommes les plus sexy du monde” du magazine People” et a conclu de gros contrats publicitaires, proposant des produits tels que Campbell’s Soup et Détergent à lessive Tide.