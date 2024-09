Jason Kelce a fait mourir de rire Travis et Taylor Swift lors de leurs débuts sur ESPN

Jason Kelce a apporté sa personnalité charismatique typique lors de ses débuts sur ESPN Compte à rebours du lundi soir au cours de la semaine 1. Mais un moment en particulier a suscité l’admiration de son frère Travis Kelce et de Taylor Swift.

Kelce semblait bien préparé pour son nouveau rôle en termes de contribution à la série. Mais en termes de garde-robe, il était loin d’être prêt.

Après avoir été accueilli à l’émission par l’animateur Scott Van Pelt, Kelce a admis que la chemise qu’il portait avait été achetée juste avant l’émission après avoir oublié son sac de voyage et qu’elle restreignait ses « seins ».

« Collectivement, nous sommes ravis d’accueillir un joueur sélectionné six fois dans la première équipe All-NFL », a déclaré Van Pelt. « Champion du Super Bowl, futur porteur de la veste dorée, il a un podcast qui semble plutôt bien marcher et tout cela étant dit, Jason Kelce porte une chemise qu’il a achetée au centre commercial parce qu’il a laissé son sac de voyage dans le camion. »

« Cela va maintenant à mon ventre, j’ai perdu un peu de poids, mais mes seins ont toujours du mal », a plaisanté Kelce, tirant sur sa chemise pour couvrir sa poitrine.

Les débuts de Jason Kelce dans Monday Night Countdown (saison régulière) se déroulent de la manière la plus Jason Kelce possible : pic.twitter.com/lPPT4rz79E — Annonce affreuse (@awfulannouncing) 9 septembre 2024

Dans le dernier épisode de la Podcast New HeightsTravis a fait savoir à Jason que lui et Taylor Swift adoraient la référence de son frère à ses « seins » à l’antenne.

« Taylor (Swift) et moi regardions ça, nous étions morts de rire. C’était parfait pour ouvrir tout le monde à ce qu’ils allaient vivre au cours des 18 prochaines semaines », a déclaré Travis. « Tout d’abord, pensons-nous que c’est la première fois que des seins sont prononcés sur ESPN ? »

« Je ne sais pas », a répondu Jason Kelce. « On m’a posé la question sur Twitter et même quand je l’ai dit… « Nichons » est un mot amusant parce que je pense que c’est autorisé. Ce n’est pas contraire aux règles de le dire lors d’une émission. Mais c’est certainement quelque chose qu’on ne dirait pas normalement lors d’une émission. Vous voyez ce que je veux dire ? C’est comme un de ces mots qui n’ont pas leur place dans une émission. »

Travis a ensuite interrogé son frère sur la diffusion elle-même et sur ce qu’il avait ressenti lors de ses débuts, à part le t-shirt clairement trop petit, où il a admis qu’il était très nerveux mais qu’il s’était « beaucoup amusé ».

« C’est comme tout ce que vous faites la première fois. Je ne me sentais pas préparé. J’étais très nerveux, je ne savais pas à quoi m’attendre », a-t-il déclaré. « Et puis vous réalisez que vous étiez préparé et qu’ESPN a fait un excellent travail pour tout organiser. Heureusement pour moi, vous êtes sur le plateau avec trois autres gars qui l’ont déjà fait à plusieurs reprises. Ryan (Clark) m’a sauvé.

« Il y a eu une fois où j’avais du mal à trouver le mot à dire. J’étais nerveux, il n’y a pas de doute. Quand vous faites quelque chose pour la première fois et que vous ne savez pas à quoi vous attendre, je pense que c’est naturel. C’était très amusant et je pense que le fait d’être là-haut avec des gars qui l’avaient déjà fait et qui sont si bons dans ce domaine, vous fait vous sentir plus à l’aise dès que vous commencez à le faire avec eux. »

Tout comme Tom Brady dans son nouveau rôle d’analyste chez Fox, Kelce se sentira naturellement plus à l’aise au fil de la saison. Il voudra peut-être simplement vérifier qu’il a la bonne taille de maillot pour l’édition de la semaine 2 de Compte à rebours du lundi soir.