Jason Holder a été choisi comme l’un des cinq joueurs de cricket de l’année de Wisden

L’ancien capitaine des Antilles, Jason Holder, qui a été salué par tous lorsqu’il a dirigé la première tournée internationale de cricket au milieu de la pandémie de coronavirus, a été nommé l’un des cinq joueurs de cricket de l’année de Wisden.

Holder rejoint les batteurs anglais Dom Sibley et Zak Crawley, le gardien de guichet pakistanais Mohammad Rizwan et le polyvalent du Kent Darren Stevens pour recevoir un timbre d’approbation dans la 158e édition légèrement condensée de ce prestigieux almanach.

Stevens, qui fête ses 45 ans plus tard ce mois-ci, est le plus vieux récipiendaire depuis Ewart Astill en 1933 d’un honneur décerné une seule fois dans une carrière, généralement réservé à ceux qui ont brillé lors de la précédente saison nationale anglaise.

Alors que le six-pour de Holder à l’Ageas Bowl en juillet dernier a mis les Windies sur la bonne voie pour une victoire dans le premier test après que l’épidémie de Covid-19 ait conduit à une fermeture mondiale du sport, le simple fait qu’ils aient fait le voyage a été un franc succès.

À l’époque, le Royaume-Uni était parmi les pays les plus touchés, mais la flexibilité du côté de Holder a facilité le retour du cricket international car ils ont accepté de voyager et de passer deux mois dans des bulles restrictives « bio-sécurisées ».

Titulaire présenté pour les Antilles contre l’Angleterre dans la série de tests des deux équipes l’année dernière

Ils ont peut-être quitté ces côtes avec une défaite 2-1, mais il y avait une gratitude sans fin de la part des administrateurs et des joueurs à la fin d’une série où les équipes ont montré leur soutien à Black Lives Matter en prenant un genou.

L’acte symbolique – dirigé par les Windies et Holder, en particulier – avant chacun des trois tests était une image puissante du cricket, chaque membre du groupe de tournée levant les poings droits gantés pour une signification supplémentaire.

Holder a depuis été remplacé en tant que capitaine de test par Kraigg Brathwaite, mais l’intégrité qu’il a montrée tout en dirigeant son côté dans un environnement rendu d’autant plus difficile par le coronavirus n’est pas passée inaperçue par Wisden.

Le stock de l’Angleterre Dom Sibley a augmenté en raison de ses performances au bâton en 2020

Sibley a perdu 12 kg pendant le verrouillage avant d’enregistrer deux cinquantaine et une centaine d’obstacles l’été dernier, amassant 615 essais sur l’ensemble de 2020 avec une moyenne impeccable de 47,3 pour consolider sa place au sommet de l’ordre anglais.

Récemment, ce fut un festin ou une famine pour le match d’ouverture du Warwickshire et la même chose peut être dite pour son coéquipier anglais Crawley, qui a dominé le classement des tests de course l’été dernier, en grande partie grâce à un 267 à couper le souffle contre le Pakistan.

Les manches remarquables de Crawley – son premier score à trois chiffres dans un maillot anglais – l’ont vu rejoindre Len Hutton, Garry Sobers, Donald Bradman et Graeme Smith en tant que seuls batteurs à inscrire 250 ou plus dans un test avant d’avoir 23 ans.

Le batteur de premier ordre Zak Crawley a décroché 267 contre le Pakistan l’année dernière

Le coup rapide de Rizwan a mis fin au coup du batteur de Kent avant que d’autres records ne tombent et que le travail habile du gantier et quelques demi-siècles opportuns dans la défaite 1-0 du Pakistan lui ont valu d’être reconnu par Wisden.

Selon la publication, Stevens, qui la semaine dernière est devenu le plus ancien centurion du championnat du comté depuis 1986, a scellé son statut de « héros les plus méconnus » du cricket domestique avec 29 guichets à 15 ans dans le trophée Bob Willis.

À 44 ans et 350 jours, le Evergreen Stevens est le quatrième plus ancien récipiendaire d’un gong Wisden, derrière seulement Astill, le grand WG Grace et Lord Hawke.

Darren Stevens est le plus ancien centurion du championnat du comté depuis 1986

Pour la deuxième année consécutive, le talisman polyvalent anglais Ben Stokes, dont le doigt cassé signifie qu’il manquera le reste de la dernière édition de la Premier League indienne, a été nommé meilleur joueur de cricket masculin de Wisden.

Stokes a souligné son statut de l’un des plus grands modernes en 2019 et l’a suivi avec des chiffres impressionnants l’année dernière, accumulant 767 points à 51,13 en 13 matchs dans tous les formats, ajoutant 25 guichets à 18,84.

Beth Mooney, qui a remporté le titre de joueuse du tournoi alors que l’Australie conservait son titre de la Coupe du monde féminine T20 il y a 13 mois, a sans surprise été nommée la joueuse de cricket de l’année.