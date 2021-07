Jason Hobson et Neil Clarke se joignent au procès pour commotion cérébrale contre les autorités du rugby | Nouvelles du rugby à XV

Jason Hobson a joué professionnellement entre 1999 et 2014 et a également représenté l’Angleterre

L’ancien international anglais Jason Hobson et le talonneur à la retraite des Exeter Chiefs Neil Clarke ont rejoint le procès contre World Rugby, la Rugby Football Union et la Welsh Rugby Union.

Hobson et Clarke font désormais partie des 175 anciens joueurs qui ont intenté une action en justice contre les instances dirigeantes pour leur prétendu échec à protéger les joueurs des risques de commotion cérébrale.

Les deux hommes ont reçu un diagnostic de lésion cérébrale traumatique, de démence précoce et de probable CTE (encéphalopathie traumatique chronique) à la suite de leur carrière dans le sport qui s’est terminée par une retraite en 2014.

Ils rejoignent le combat juridique avec le vainqueur de la Coupe du monde 2003, Steve Thompson, qui dit qu’il n’a aucun souvenir d’avoir participé à ce tournoi pour l’Angleterre, Michael Lipman, Alix Popham, Adam Hughes, Neil Spence, Dan Scarbrough, Lenny Woodard et bien d’autres qui le souhaitent. de rester anonyme.

Hobson a déclaré: « Je ne sais pas ce qui se passe au coin de la rue et cela me fait peur. Votre bloc-notes ne serait pas assez épais pour énumérer toutes les blessures que j’ai eues.

« Je savais qu’il y aurait des problèmes physiques, mais pas une seconde je n’ai pensé qu’il y aurait un résultat possible de lésions cérébrales en jouant et en s’entraînant.

« Dans 10 ans, je pourrais être dans une maison. Je pourrais avoir une démence complète, pas seulement oublier quelques mots ici ou là. »

Clarke a ajouté: « Je savais que quelque chose n’allait pas [before the diagnosis]. Mes niveaux de concentration, j’oubliais des choses, perdais le fil de mes pensées, le bourdonnement constant dans mes oreilles. Toutes ces petites choses me mettraient en colère et je perdrais mon sang-froid.

« Il ne s’agit en aucun cas d’une récompense financière pour avoir subi des lésions cérébrales. Mais qui sait à quel point cela va être grave? Qui sait qui va être laissé à lui-même? »