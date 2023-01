Jason Haskell, Illinois House District 76 2022 Questionnaire pour l’élection primaire – Shaw Local

Nom et prénom: Jason Haskel

Quel bureau recherchez-vous ? 76e district de représentation de l’État

Quels mandats, le cas échéant, avez-vous déjà occupés ? Membre du comité de la circonscription républicaine du comté de LaSalle

Ville: Pérou

Profession: Directeur principal de la construction

Éducation: Baccalauréat

Site Web de la campagne : votejasonhaskell.com

Quels sont les principaux problèmes auxquels votre district est confronté et que voudriez-vous faire pour résoudre ces problèmes ?

Croissance économique – Nous devons faire de l’Illinois un endroit dans lequel les familles et les entreprises souhaitent investir.

Dépenses responsables – L’État ne peut pas continuer sur la même trajectoire budgétaire que celle sur laquelle nous nous sommes engagés. L’introduction d’un budget de 3 000 pages avec seulement quelques heures jusqu’à ce qu’il soit soumis au vote doit cesser. Nous devons faire en sorte qu’il soit impossible de contourner l’examen complet et le débat sur les priorités de dépenses.

Des rues plus sûres – Les responsables de l’application des lois sont d’accord, nous devons abroger la loi SAFE-T et adopter une position / position plus favorable à nos femmes et hommes d’application de la loi.

Réforme de l’éthique – Nous devons nous assurer que les fonctionnaires servent leurs électeurs, pas eux-mêmes.

Éducation – Nous devons élargir les programmes axés sur les métiers, la fabrication et l’économie de base pour nous assurer que notre main-d’œuvre est formée et prête pour les nouvelles opportunités et technologies.

Si les hospitalisations et les décès liés au COVID-19 augmentent à nouveau, quelles mesures d’atténuation, le cas échéant, l’État devrait-il poursuivre ?

Les scientifiques, les médecins, les responsables de la santé publique et le grand public ont tous une bien meilleure compréhension du COVID-19, de sorte que la réponse de l’État à toute augmentation des hospitalisations et des décès devrait inclure la contribution des législateurs, ainsi que des autorités des comtés et des administrations locales. Le contrôle incontrôlé de ces décisions par le gouverneur seul a rendu un très mauvais service aux résidents de l’Illinois.

À la lumière de l’acte d’accusation de Michael Madigan, quelles mesures le législateur devrait-il prendre pour résoudre les problèmes de corruption et d’éthique dans l’État ?

L’Illinois, sous le mandat sans précédent de Michael Madigan, a démontré au reste de la nation la nécessité d’une véritable réforme de l’éthique au sein du gouvernement. L’Assemblée générale doit accorder à l’inspecteur général de la législation une autorité sans entrave lors de l’enquête sur les plaintes déposées contre les législateurs et le personnel. La législature doit également adopter une législation interdisant aux législateurs et aux membres de leur famille immédiate de pouvoir faire pression sur les autorités nationales et locales pendant une période plus longue après avoir quitté leurs fonctions. Il reste encore beaucoup à faire, mais cela à lui seul crée une excellente base pour le changement.

S’il y avait un projet de loi que vous pourriez faire adopter par l’Assemblée législative l’année prochaine, quel serait-il?

Un projet de loi concernant l’intégrité électorale. Abraham Lincoln a dit : « Les élections appartiennent au peuple », mais beaucoup de gens ont perdu confiance en notre système électoral. Nous devons simplifier, tout en garantissant notre droit de vote et le processus de décompte des votes.

S’il y avait une loi récemment adoptée que vous pouviez abroger, quelle serait-elle ?

L’Assemblée générale devrait abroger immédiatement la loi SAFE-T. Depuis que HB3653 a été promulgué, l’État a vu des responsables de l’application des lois prendre une retraite anticipée ou démissionner et quitter complètement le terrain. La guerre politique contre les femmes et les hommes qui mettent leur vie en danger de manière désintéressée à chaque quart de travail a éloigné les gens de vouloir entrer dans l’application de la loi, créant une pénurie d’un secteur incroyablement important.

Soutenez-vous les limites de durée ? Si oui, pourquoi et à quoi ressembleraient-ils ? Et si non, pourquoi pas ?

Oui. La législature devrait être plafonnée à dix ans pour éliminer toute possibilité d’un autre politicien “Michael Madigan”.

L’inflation à travers le pays a eu un impact considérable sur le prix de l’essence, de la nourriture et d’autres fournitures. Que doit faire le législateur pour résoudre ces problèmes ?

Le législateur devrait abroger la plus récente hausse de la taxe sur l’essence.

Les impôts sont une préoccupation majeure des électeurs de l’Illinois. Selon vous, quels sont les problèmes sous-jacents et comment proposeriez-vous de les résoudre ?

Les impôts élevés de l’Illinois sont le résultat direct de la mauvaise gestion de l’argent des contribuables par les politiciens démocrates. Le problème de dépenses de notre État cause maintenant un problème de revenus, car les gens fuient en masse vers des États fiscalement conservateurs à travers le pays. Nous devons supprimer les dépenses inutiles et les nouveaux programmes des futurs budgets jusqu’à ce que les dettes de l’État soient sous contrôle budgétaire.

Quelles sont les trois choses que la législature de l’État pourrait faire pour promouvoir une meilleure responsabilité budgétaire au sein du gouvernement de l’État ?

Il y a un grand besoin de réformes budgétaires. Une idée à explorer serait de créer un budget basé sur 90 % des revenus de l’année précédente, laissant 10 % pour les erreurs et les omissions. Les budgets de l’Illinois sont généralement créés par la supermajorité, à huis clos, sans aucun engagement avec le parti minoritaire. Nous devons imposer la transparence dans le processus, et tous les projets de loi de dépenses doivent être soigneusement examinés dans les deux chambres, laissant suffisamment de temps pour les commentaires du public.

Comment proposeriez-vous de résoudre les problèmes avec le Département des services à l’enfance et à la famille de l’Illinois ?

DCFS a un échec évident de leadership et ceux qui sont au sommet devraient être tenus responsables. Les citations répétées pour outrage au tribunal contre le directeur du DCFS sans aucune responsabilité pour les mauvais traitements infligés aux enfants dont il a la charge sont totalement inacceptables. Nous avons besoin d’un audit complet du DCFS et devons soutenir les travailleurs de première ligne avec plus de recrutement et de rétention, de formation et de foyers d’accueil supplémentaires.

Que peut-on faire au niveau de l’État pour lutter contre la criminalité ?

Abroger la loi SAFE-T, rétablir la caution en espèces et adopter une position plus dure envers les criminels au lieu de calomnier les responsables de l’application des lois. Les criminels ne devraient pas être mieux traités que les victimes et leurs familles.

Joe Biden a-t-il remporté les élections de 2020 ?

Oui

Quelle est votre position sur l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis ?

Tout acte criminel doit faire l’objet d’une enquête et être puni conformément à nos lois et à notre Constitution. Je ne tolère aucune tentative d’influencer les élections par la violence ou la subversion.

L’Illinois a connu une croissance significative des revenus provenant des ventes de marijuana et des jeux de hasard améliorés. Y a-t-il d’autres industries que l’État devrait envisager pour augmenter ses revenus ?

L’État gagnerait grandement à se concentrer sur l’augmentation du nombre de contribuables plutôt que sur le montant des impôts. L’État devrait passer plus de temps à débattre de la manière de réduire de manière significative le montant des dépenses inutiles et d’éliminer les programmes inutiles et redondants.