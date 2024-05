Craig Sjodin/Disney/Justin Stephens/Getty Images

EXCLUSIF: En 2017, Jason George a quitté ABC L’anatomie de Grey pour aider à lancer sa série dérivée, Gare 19. Pendant sept saisons, il a été un habitué de la série dramatique des pompiers dans le rôle de Ben Warren, tout en faisant de fréquentes apparitions dans la série Mothership. Avec Gare 19 touche à sa fin, tous les signes indiquent qu’il retourne à L’anatomie de Grey, un retour que le Gare 19 la finale a aidé à s’installer.

Selon des sources, aucun accord n’a été conclu et la qualité exacte dans laquelle George reviendrait à L’anatomie de Grey n’est pas clair, mais les discussions sont en cours, et l’intention est de le faire revenir dans la série où il est depuis la saison 6, y compris un passage régulier dans la série de S12 à S14, avant de passer à Poste 19. Représentants d’ABC et ABC Signature, qui produisent L’anatomie de Grey et Gare 19a refusé de commenter.

Des rumeurs sur le retour potentiel de George L’anatomie de Grey la saison prochaine a commencé en janvier. Dans une interview accordée en mars avec un nouveau Grey’s la showrunner Meg Martinis, Deadline a demandé si Gare 19 les personnages réguliers de la série issus du drame médical, Ben de George ou Carina de Stefania Spampinato, pourraient se retrouver sur le vaisseau mère.

« Comment ils terminent leurs histoires [on Station 19] m’aidera à déterminer si je verrai ou non ces personnages sur Grey’s», a déclaré Martinis. De la façon dont le drame des pompiers a enveloppé l’histoire de Ben, il est pratiquement retourné à Grey Sloan. Plus d’informations à ce sujet dans un instant, précédé d’un avertissement de spoiler.

Ben Warren a toujours eu un lien personnel avec L’anatomie de Grey grâce à son mariage avec Miranda Bailey (Chandra Wilson). Mais ses liens professionnels se sont également renforcés au cours de la dernière saison de Gare 19 car Ben a intensifié davantage ses efforts pour utiliser ses connaissances médicales.

En 2017, en tant que résident de cinquième année à Grey Sloan, Ben a trouvé un moyen d’explorer une deuxième carrière de rêve en tant que pompier sans compromettre ses chances d’y retourner un jour s’il choisit de le faire. Grâce au programme d’élite Medic One, Ben est devenu avec succès un EMT grâce à son programme de bourses et, avec le soutien de Miranda, est devenu pompier à la station 19.

À travers 7 saisons sur Gare 19Ben a toujours embrassé la dualité de ses passions professionnelles qui sont essentiellement centrées sur l’aide aux gens.

Dans de nombreux cas, Ben a pu mettre à profit ses talents de médecin tout en travaillant comme pompier, notamment en effectuant une amputation sur le terrain. Le plus notable a probablement été le lancement de son Physician Response Team dans la saison 3, une salle d’urgence mobile offrant une assistance sur place aux patients qui ne survivraient peut-être pas à un voyage à l’hôpital. L’initiative, financée conjointement par les pompiers de Seattle et Grey Sloan, a été de courte durée en raison de défauts critiques, mais elle a été pour Ben un point de contact qui a encore alimenté son amour de la médecine.

Dans Gare 19Dans l’avant-dernier épisode de , il a sauvé un homme grièvement brûlé en coupant la peau brûlée pour lui permettre de respirer, mais il n’a pas pu soulever la civière sur laquelle se trouvait la victime en raison de sa blessure à l’épaule. Cela a incité Ben à s’ouvrir à Vic (Barrett Doss) sur la dualité de sa vie, notant qu’il était un très bon médecin ce jour-là mais que sa blessure l’empêchait d’être un très bon pompier, faisant allusion à une carrière potentielle. inversion de trajectoire.

Lorsque Theo (Carlos Miranda) a été grièvement blessé, Ben était là pour le trier avant de l’accompagner à Grey Sloan lors de la finale de la saison de L’anatomie de Greypassant sans problème le relais des soins médicaux à Owen (Grey’s Kevin McKidd).

ALERTE SPOIL: La partie restante de l’histoire comprend de légers spoilers sur la finale de la série. Poste 19.

Dans la finale de la série Gare 19qui a vu l’équipage lutter contre un énorme incendie de forêt, Ben était aux côtés de Carina (Spampinato) pendant qu’elle aidait une mère grièvement brûlée en travail.

Il n’est pas surprenant qu’à la fin de l’épisode, le capitaine Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) ait compris les projets de Ben de prendre sa retraite en tant que pompier et de retourner à la médecine (et à Miranda).

« Laisse-moi deviner, tu retournes terminer ta résidence en chirurgie ? » » a demandé Andy.

« C’est aussi évident, hein ? C’est juste qu’entre les multiples blessures et le fait d’être constamment loin de Miranda…, » tenta d’expliquer Ben avant qu’Andy n’intervienne.

« Aucune explication n’est nécessaire. Tout va bien, je comprends », a-t-elle déclaré. « Écoutez, vous êtes un excellent pompier, mais je sais que votre amour de la médecine et du fait d’aider les gens n’a pas de limites. Nous avons tous notre vocation.

Alors que les deux retournaient plus tard dans la pièce principale, Ben n’a pas pu résister à une dernière plaisanterie: « Je ne sais pas si je vous l’ai déjà dit, mais je suis médecin », a-t-il dit en riant parce que Ben rappelait à tout le monde qu’il l’était. MD a été un thème récurrent de la série.

« Je ne t’ai jamais entendu dire ça auparavant. Comme toujours », a déclaré Andy impassible.

Le Gare 19 Le flash-forward final a donné un aperçu de l’avenir de Miranda et Ben alors que leur fille adoptive Prue, fille du regretté pompier de la station 19 Dean Miller (Okieriete Onaodowan), est vue en train de sortir diplômée de l’Académie des pompiers et de rejoindre la station 19.