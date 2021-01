Jason Gardiner a troqué son style de vie showbiz pour devenir un agriculteur respectueux de l’environnement au Portugal.

L’ancien juge de Dancing On Ice, 46 ans, semble en avoir assez des paillettes et du glamour et a opté pour une nouvelle vie loin des projecteurs.

Le changement radical de style de vie survient après que la star au franc-parler, surnommée « Mr Nasty » lors du concours de danse ITV, ait arrêté de manière sensationnelle le spectacle en 2019.

Jason a maintenant abandonné la ville animée de Londres pour le Portugal rural où il a suivi un cours sur la biodiversité et la durabilité.

L’ancien génie du showbiz se décrit maintenant comme un «concepteur nomade de permaculture».







Levant le couvercle sur son nouveau style de vie, Jason s’est récemment tourné vers son histoire Instagram pour informer ses abonnés qu’il passe désormais ses journées à voyager dans différentes maisons pour apprendre aux familles à devenir plus respectueuses de l’environnement.

La nouvelle appréciation de Jason pour la nature est venue au milieu du verrouillage après une rencontre fortuite avec son voisin.

«J’ai eu beaucoup de chance lors du verrouillage. Une de mes voisines m’a gentiment proposé d’utiliser son lot », a-t-il dit au Sun.







«Cela a changé ma vie. C’était vraiment assez profond et une belle expérience. Cela m’a mis sur une trajectoire différente.

«Nous nous dirigeons vers l’autosuffisance, que cela nous plaise ou non. Être un producteur d’aliments et être durable est l’avenir.







La nouvelle façon de vivre de Jason ne pouvait pas être plus différente de son précédent programme de showbiz.

La star de la télévision fougueuse a rempli son rôle de Dancing On Ice après avoir affirmé que des patrons avaient tenté de le remplacer secrètement lorsqu’il a été accusé d’intimider Gemma Collins, qui a pris d’assaut l’émission en 2019.







La star de TOWIE, Gemma, 39 ans, a accusé le juge controversé d’être une brute parce qu’il la comparait à un réfrigérateur – faisant souvent des remarques sarcastiques sur son poids et son apparence dans la série.

Jason est apparu en tant qu’original sur le panneau depuis le lancement de l’émission ITV en 2006 et est resté juge jusqu’en 2011, avant d’être abandonné pour la série 2012.

La star a fait un retour épique dans la série en 2013 et est restée sur le panneau jusqu’à ce qu’il quitte de façon sensationnelle en 2019.

Dancing on Ice revient le 17 janvier sur ITV.