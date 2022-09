Jason Friesen – Kelowna Capital Nouvelles

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de West Kelowna aux élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Jason Friesen – conseiller sortant

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance, le développement et le logement accessible et abordable à West Kelowna ?

Il s’agit d’une question clé qui devra être à l’esprit alors que nous continuons à développer et à finaliser le nouveau plan communautaire officiel. Alors que nous cherchons à augmenter l’offre de logements pour répondre à la demande toujours croissante, nous devrons être très stratégiques pour nous assurer que nous offrons des options et des opportunités qui permettront à chacun d’appeler West Kelowna sa maison.

Incitations au développement et à la densification aux endroits stratégiques.

Encourager et/ou rendre obligatoires les types de logements inclus dans les développements futurs.

Plaidoyer continu auprès des gouvernements fédéral et provincial pour offrir un développement de logements favorables et atteignables

Défendre et fournir des incitations aux fournisseurs de logements abordables pour développer des logements abordables, avec services de soutien et pour les personnes âgées

S’assurer que nous sommes stratégiques dans le développement et l’utilisation des terrains appartenant à la ville pour nous assurer que nous répondons aux besoins et aux demandes du marché du logement

Apprendre et explorer des stratégies qui ont été conçues et mises en œuvre avec succès dans des collectivités partout au Canada.

À votre avis, quelle est la responsabilité du conseil pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens à West Kelowna?

West Kelowna devra continuer d’investir dans notre force policière et demander un soutien supplémentaire des gouvernements fédéral et provincial. Nous devons tenir la province responsable de continuer à investir dans notre détachement à un rythme proportionnel à la croissance de toutes les zones de notre zone de couverture. Il faut s’assurer que les investissements entre la ville et la province sont équitables.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour améliorer la circulation et l’infrastructure routière à West Kelowna?

Alors que nous explorons le développement futur, nous devons nous assurer que nous développons des zones qui ont des infrastructures routières existantes ou planifiées qui ne peuvent pas soutenir la croissance. Les aménagements doivent également se situer dans des zones soutenues par des services accessibles par des moyens de transport alternatifs tels que le transport en commun, la marche et/ou le vélo, et à proximité de ceux-ci. Nous devons continuer à défendre et à exercer des pressions sur le gouvernement provincial pour qu’il modernise l’infrastructure le long de l’autoroute 97. De ce côté du pont, cela comprend la refonte du couplet à travers notre centre-ville. Nous devons également veiller à ce que des progrès soient réalisés dans la conception et la construction aux intersections Boucherie et Hudson/Westlake.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Pas un individu, mais plutôt un groupe, les West Kelowna Warriors. Les joueurs et l’équipe de direction fournissent non seulement un excellent et haut niveau de divertissement pour petits et grands, mais ils sont également très favorables à la communauté dans son ensemble.

