Jason Edmiston Halloween 45 Art exclusif : tirages de Michael Myers

Il y a 45 ans le mois prochain, les films ont été changés pour toujours par un homme portant un masque blanc de William Shatner. John Carpenter Halloween est sorti en octobre 1978 et a changé à jamais le cinéma indépendant et l’horreur, présentant au monde Michael Myers et préparer le terrain pendant des décennies de tueurs tout aussi surnaturels comme Freddy, Jason et Chucky.

Célébrer, «Halloween: 45 Years of Terror » aura lieu à Pasadena, en Californie, ce week-end (obtenir des informations et des billets ici), avec toutes sortes de bonté de Michael Myers. Parmi les participants se trouve artiste Jason Edmiston qui est devenu si prolifique en matière d’art dans le Halloween franchise, que il a fabriqué un flipper entier basé sur il. Edmiston aura des œuvres d’art issues de cela, et bien plus encore, au congrès, que nous voulions en présenter une partie. Et quoi de mieux que quelques exclusivités ?

Parmi les offres, il y aura de toutes nouvelles impressions typographiques basées sur l’affiche qui a tout déclenché, Edmiston’s. Halloween affiche pour Mondo en 2015. «Ce sont les premiers tirages typographiques que j’ai jamais proposés», a-t-il déclaré à io9 par e-mail. « L’image est basée sur ce qui est probablement mon œuvre d’art la plus connue, la sérigraphie « Closet » de Michael Myers, une Halloween affiche initialement créée pour Mondo en 2015. En travaillant en étroite collaboration avec le maître imprimeur Travis Smith de The Press Room d’Alamo Drafthouse, j’ai modifié la peinture acrylique originale en noir et blanc pour la production sous la forme d’une image en relief et monotone inspirée de la gravure.

Disponibles sur du papier blanc et de couleur citrouille, ces pièces de 18 x 24 pouces ont été « manivelles sur une presse Vandercool originale de 1940 pour créer un aspect et une sensation uniques et distinctifs ». Découvrez-les, ainsi que de nombreux autres géniaux d’Edmiston Halloween l’art qui sera à la convention, dans le diaporama. (Et voyez plus d’exclusivités ici.)