Jason Donovan a rendu hommage à sa femme de huit ans et partenaire de 20 ans alors qu’il se prépare à faire ses débuts sur Dancing On Ice.

L’acteur australien, 52 ans, a déclaré qu’il serait perdu sans Angela pour le soutenir, alors qu’il réfléchissait à leur temps incroyable ensemble.

Plutôt que de célébrer leur vingtième anniversaire de manière traditionnelle, le duo passera sa soirée à la patinoire ITV ce soir alors que Jason donnera sa première performance au concours de patinage.

Avant de prendre la glace, Jason a pris un peu de temps en dehors des répétitions pour dire merci à la mère de ses trois enfants.







(Image: jdonofficial / Instagram)



S’adressant à Instagram, il a écrit: « Joyeux anniversaire Ange … Impossible de le faire sans vous.

« Tout simplement, vous êtes la partenaire, la mère et l’amie la plus désintéressée, la plus engagée et la plus fidèle sur Terre que je puisse jamais souhaiter. Quelle chance ai-je de vous avoir à mes côtés !!

« 20 ans et toujours aussi fort ….. ❤️

« Je t'aime @ajmdonovan à l'infini et au-delà de xxxxx »







(Image: jdonofficial / Instagram)









(Image: Can Nguyen / REX / Shutterstock)



Jason a accompagné son message très doux avec un certain nombre de photographies souriantes de lui-même et d’Angela au fil des ans.

Le couple s’est marié en 2008 et sont les parents de Jemma, 20 ans, Zac, 19 ans et Molly, neuf ans.

Jason avait précédemment déclaré qu’il pensait qu’Angela lui avait été envoyé « pour une raison » après leur rencontre en 1998 alors qu’il était en tournée dans la production britannique du Rocky Horror Show.

«Ange m’a rendu ma vie, m’a fait voir ce qu’était vraiment l’amour et jusqu’au jour où je mourrai, je lui en serai reconnaissant», a-t-il déclaré au Mirror.

Jason a dit qu’il avait été poussé à devenir sobre quand Angela est tombée enceinte lors de leur premier enfant.

La star a déclaré qu’il avait tenté de se rebeller contre l’image « nette » que les gens lui avaient associée depuis son passage à Joseph et à l’incroyable Technicolor Dreamcoat.







(Image: jdonofficial / Instagram)



Ce dimanche, Jason assumera son prochain rôle de patineur amateur dans la dernière série de Dancing On Ice.

Le père a admis qu’il se sentait anxieux avant le spectacle – car il n’a vu aucun de ses concurrents patiner.

Apparaissant sur Good Morning Britain, Jason a déclaré: «Je n’ai vu personne, pas une seule personne, et je suis en fait très inquiet parce que c’est comme si vous donniez naissance à ce moment.

«Et maintenant, même avec le public du studio, vous ne les connaissez pas en quelque sorte, mais quand [your competitors] sont en fait dans le public qu’ils seront dimanche soir, c’est encore plus intimidant car ils évaluent leurs propres possibilités. «







(Image: ITV)







(Image: ITV)



Il a poursuivi: «Je n’ai pas encore fait de mauvaises chutes touchant du bois, même si j’ai réussi à arrêter mes verres de vin rouge un dimanche et à les reléguer jusqu’à la fin de la compétition.

«J’ai patiné un peu dans le passé, mais c’est une autre sphère. J’ai décidé de relever ce défi pour la structure, il y a un gros manque de travail théâtral et de travail en direct cette année.

«Et pour rester en forme, j’ai toujours senti que la santé mentale et la forme physique vont de pair, alors pour m’exprimer de manière divertissante et apporter un peu d’espoir, de plaisir et de glamour aux dimanches soirs des gens.

« Ça va être génial et j’ai hâte d’être dimanche soir. »

Dancing On Ice commence ce soir à 18h sur ITV