La star de Dancing On Ice, Jason Donovan, vit à Londres avec sa femme Angela Malloch et leurs trois enfants – et leur maison de 5,5 millions de livres sterling est tout simplement spectaculaire.

L’acteur et musicien australien, 52 ans, possède une superbe propriété de cinq chambres à Notting Hill, qui respire l’élégance.

La famille y vit depuis 10 ans et Jason a déjà admis qu’il était tombé amoureux de la région alors qu’il travaillait dans la capitale en tant que pop star avant de faire de la ville son domicile permanent.

Et Jason a fait visiter la magnifique propriété au magazine OK.

En bas dans leur maison familiale offre une immense salle à manger avec des vues spectaculaires sur les rues huppées de Londres.

Ils ont une magnifique table à manger en chêne avec un lustre massif suspendu au-dessus, avec une immense porte au bout de la pièce qui donne sur le jardin.

La salle offre également de superbes néons qui décorent le mur et de nombreuses œuvres d’art modernes pour ajouter une touche de couleur.









Il y a un thème clair dans toute leur maison car le salon possède également des œuvres d’art colorées accrocheuses sur les murs.

Le coussin présente de très hauts plafonds et beaucoup de lumière naturelle, ce qui ajoute de la beauté à la pièce.

Un canapé confortable en forme de L se trouve au milieu de la pièce, parfait pour que la petite famille se détende et regarde la télévision ensemble.







(Image: Jason Donovan / Instagram)







(Image: Jason Donovan / Instagram)



Il est assez grand pour accueillir toute la famille lorsque leur fille aînée Jemma, qui vit dans l’Australie natale de Jason, rentre à la maison pour lui rendre visite.

Jason a dit que son salon était son préféré, disant OK! magazine: «C’est la pièce dans laquelle nous passons probablement le moins de temps, alors quand nous y sommes, nous l’apprécions et c’est notre télévision et notre salle familiale.

« C’est un espace charmant et très lumineux. Nous vivons ici depuis environ 10 ans. Je suis au Royaume-Uni depuis 30 ans maintenant. J’ai eu de la chance ici et j’ai fait une belle vie. »

Jason a également une grande salle de musique, qui comprend des guitares et un piano noir élégant.









Il a décoré le mur avec des photos qui le représentent, ainsi que des clichés de ses enfants bébés.

La star de la télévision aime se détendre dans sa chambre et jouer de la guitare, même s’il dit souhaiter avoir appris à jouer d’un instrument quand il était plus jeune, car il serait dans un «meilleur endroit musical» maintenant.

Parlant de son amour pour Notting Hill, Jason a déclaré à The Resident: «J’ai aimé le mélange cosmopolite de tout cela et le fait que c’était près du West End.

« Je me souviens aussi avoir aimé les maisons géorgiennes peintes en blanc et aux façades noires et les avoir regardées parce que nous avions des répétitions de Upstairs Downstairs à la maison, alors elles étaient considérées comme plutôt chics – et soudainement je vivais dans une! »

Jason est de retour à la télévision ce mois-ci avec son passage sur Dancing On Ice.

Il a fait ses débuts dans l’émission dimanche avec sa partenaire professionnelle Alexandra Schauman.









L’ancienne star de Neighbours a révélé qu’il ne serait pas poussé à faire des ascenseurs sur la série de cette année pour le bien de la bonne télévision.

Jason a admis qu’il craignait vraiment de se blesser, mais il est déterminé à rendre sa femme et ses enfants fiers de lui.

* Dancing On Ice revient dimanche à 18h sur ITV.

