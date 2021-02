Cela fait plus de trois décennies que Kylie Minogue a brutalement largué Jason Donovan.

Mais la douleur est toujours vive pour la star de Dancing on Ice, qui admet qu’il ne peut toujours pas lui parler de leur rupture dévastatrice.

« Ce fut une séparation extrêmement douloureuse et, sans aucun doute, j’ai mis beaucoup de temps à m’en remettre. Des années, définitivement », a-t-il déclaré au Mirror en 2016.

Les jeunes acteurs se sont rencontrés sur le plateau du soap australien Neighbours et ont tous deux été transformés en superstars.

Le mariage à l’écran de 1987 entre leurs personnages Scott Robinson et Charlene Mitchell a été regardé par 19,6 millions de personnes et est toujours salué comme le mariage télévisé le plus emblématique de tous les temps.

Ils ont tous deux lancé une carrière dans la musique, chantant ensemble dans le classique à succès Particulièrement pour vous en 1988, mais leur relation s’est répandue dans la vraie vie.









Pendant trois ans, le jeune couple était très amoureux mais au fur et à mesure que leur carrière explosait, cela signifiait qu’ils étaient souvent séparés car ils parcouraient tous les deux le monde pour promouvoir leur musique.

Et en un jour déchirant, Kylie a fait le dévastateur pour mettre fin à sa romance avec la bombe blonde Jason.

Jason travaillait à New York, tandis que Kylie était au Japon lorsqu’il recevait l’appel téléphonique qui lui briserait le cœur.

C’était déjà assez grave que l’appel provienne de l’autre bout du monde, mais ce qui ne faisait qu’empirer les choses, c’était son nouveau choix d’homme.

Kylie avait rencontré et était tombée amoureuse d’un mauvais garçon du rock, le leader d’INXS Michael Hutchence.









Plus de trois décennies plus tard, le chanteur de Too Many Broken Hearts trouve toujours pénible d’en parler.

Jason a expliqué: «C’était déjà assez grave qu’elle se soit enfuie avec n’importe qui, mais elle est tombée dans les bras du plus grand dieu du rock de l’époque, le type même que je voulais secrètement être.

« C’était un gros coup de poing à prendre. »

Kylie et Michael étaient en couple pendant deux ans et sont restés des amis proches jusqu’à sa mort tragique.

Il y a peut-être une autre raison pour laquelle la relation entre Jason et Kylie n’a pas fonctionné.









En apparaissant dans les histoires de vie de Piers Morgan, Jason a avoué que sa propre jalousie pour son succès en solo avait probablement contribué à sa séparation d’avec Kylie.

«Je savais que j’étais amoureux d’elle quand elle a réussi seule», a-t-il déclaré à Piers.

«C’était un truc de jalousie.

« Je pouvais la voir s’éloigner. Je suis sûr que c’est arrivé avant ça, mais ce n’est que lorsque je l’ai vue partir dans une direction, j’ai pensé que j’allais la perdre. »

Jason a ensuite épousé Angela Malloch, avec qui il partage les enfants Jemma, Zac et Molly.







(Image: Samir Hussein)



Depuis sa rupture avec Jason, Kylie a vécu sa juste part de chagrin d’amour.

Après la rupture de sa relation avec Michael, Kylie est passée avec le mannequin James Gooding.

Ils sont sortis ensemble pendant trois ans et quand leur romance s’est effondrée, James a fait une interview amère de baiser et raconter où il a avoué avoir triché et a décrit Kylie comme une « obsédée par elle-même, pratiquement sans amis, maniaque du contrôle ».

Blessée Kylie a guéri son cœur brisé avec l’acteur français, Olivier Martinez, qui était son «rock» après son diagnostic dévastateur de cancer du sein en 2005.

Elle a dit à Elle: « Lors de certains jours sombres, je serais allongée sur le sol de la salle de bain en pleurant et il disait: » OK, chérie, tu peux pleurer pendant cinq minutes, puis je t’emmène sur le vélo faire le tour de Paris. «







(Image: Mirrorpix)



Le couple est sorti pendant cinq ans avant d’appeler l’heure sur leur relation en 2007 lorsqu’ils ont publié une déclaration commune critiquant les rumeurs qu’il avait trichées.

Il a déclaré: « Olivier Martinez et Kylie Minogue ont officiellement confirmé qu’ils n’étaient plus un couple. Ils ont clairement indiqué que la décision de se séparer était mutuelle et amicale.

« Les fausses accusations de déloyauté des médias les ont attristés tous les deux. Les deux restent des amis très proches. »

En 2008, la chanteuse Can’t Get You Out Of My Head a commencé une histoire d’amour avec le mannequin espagnol Andres Velencoso, qui était de 10 ans son cadet.

La paire a blâmé leur emploi du temps chargé sur la scission et l’année suivante, Kylie a admis que c’était une rupture difficile.







(Image: Getty)



« J’étais très triste. Vous sortez de l’autre côté de cela, être super occupé et à l’aube de tant de nouvelles choses aide à avancer », a-t-elle déclaré.

« C’était une séparation à l’amiable, j’aime toujours Andres, c’est le gars le plus gentil, c’est le gars le plus cool. »

Kylie a finalement pensé qu’elle avait trouvé «celui» quand elle a commencé à sortir avec Joshua Sasse.

Malgré leur écart d’âge – l’acteur avait 29 ans contre 47 ans pour Kylie – le couple s’est fiancé et la chanteuse tenait à fonder une famille.

Mais elle a rompu leurs fiançailles en 2017 lorsque la rumeur dit que Joshua la trompait avec une autre actrice.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour BFI)



Mais maintenant, il semble que la chanteuse de la taille d’une pinte ait enfin trouvé son bonheur avec le patron de GQ, Paul Solomons.

La star australienne a jailli à propos de son homme, en disant: « Qui a dit que vous ne pouvez pas être stupide et romantique plus tard dans la vie? Surtout quand vous trouvez un si bon et vrai amour. »

Cette semaine, le couple a nié s’être fiancé après que des rumeurs aient commencé à tourner.

La belle-mère de Paul, Gloria Solomons, mariée à son père Mark depuis 34 ans, avait déclaré au Daily Mail qu’elle était « ravie qu’ils soient fiancés ».

Elle a ajouté: « Mais, je suis désolée, je ne peux pas vous en dire plus car on m’a dit de ne pas le faire. Je respecte mon fils et je respecte trop Kylie pour en dire plus. »

Cependant, déclarant que les rapports n’étaient « pas vrais », le représentant de Kylie a déclaré au Mirror du couple: « Ils sont heureux comme ils le sont. »