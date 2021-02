DANCING on Ice La star Jason Donovan s’est retiré de l’émission de ce soir avec des maux de dos.

Le joueur de 52 ans a été invité à se reposer, mais jure de revenir la semaine prochaine une fois guéri.

Révélant qu’il ne sera pas en compétition ce soir, Jason a déclaré: « J’ai eu des maux de dos ces derniers jours et je suis sous les ordres du médecin de prendre les choses tranquilles et de m’asseoir cette semaine.

« Je me repose. Je vais regarder de chez moi et encourager tout le monde et j’ai hâte de revenir la semaine prochaine. »

La blessure de Jason survient la même semaine que le favori Joe-Warren Plant a été contraint de quitter la série.

L’acteur d’Emmerdale, 18 ans, et sa partenaire de patinage professionnelle Vanessa Bauer ont reçu le «choc» qu’ils avaient tous les deux des résultats positifs au test de coronavirus après les répétitions jeudi soir.

Les initiés de Dancing On Ice ont insisté sur le fait que «le spectacle continuera» – bien que ce soit la première fois de l’histoire, toutes ses réserves ont été épuisées.

Joe et Jason ne seront pas remplacés dans l’épisode de ce soir.

Le spectacle se déroulera avec seulement six candidats célèbres pour remplir les six prochaines semaines jusqu’à la finale.

Cela vient après que Billie Faiers ait été forcée de se retirer de la compétition alors qu’elle avait subi une commotion cérébrale après avoir chuté et s’être cogné la tête sur la glace.

Quelques semaines auparavant, Denise Van Outen s’était retirée du concours alors qu’elle se fracturait et se disloquait l’épaule lors d’une mauvaise chute.

Le comédien Rufus Hound n’a alors eu d’autre choix que de quitter l’émission lorsqu’il a été testé positif au coronavirus et a été placé en quarantaine.