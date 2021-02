JASON Donovan a été contraint de quitter Dancing on Ice après avoir échoué

se remettre de sa blessure au dos à temps.

La star de Neighbours Jason, 52 ans, a raté l’émission ITV il y a plus d’une semaine avec

les patrons espèrent que leur grosse signature serait suffisamment apte à rendre cela

week-end.

Mais il souffrait trop aujourd’hui et a dû dire aux patrons qu’il ne pouvait pas

patiner plus longtemps dans l’émission à succès.

Il a déclaré aux fans dans une vidéo sur Facebook: « Je suis dévasté d’annoncer qu’en raison de ce problème de dos qui s’est produit sur Dancing On Ice il y a environ dix jours et sur les conseils de mon équipe médicale dans l’émission, je ne peux malheureusement pas continuer dans la compétition et doivent donc se retirer.

« C’est un cauchemar et je suis complètement vidé. Nous avons mis tellement de travail pour arriver à ce point mais je dois respecter ma santé et je dois respecter mon corps pour aller de l’avant. C’est ma plus grande priorité.

« Je tiens à remercier tout le monde chez Dancing On Ice – les juges, Phil, Holly, l’équipe de production, les coureurs, et plus important encore, je tiens à remercier les célébrités qui sont devenues des amis et aussi les pros qui font un si grand travail avec nous tous.

« Je tiens à remercier les fans d’avoir voté pour moi – parfois ces costumes étaient colorés et parfois ces mouvements étaient douteux, mais nous avons essayé et sommes allés là-bas et avons fait de notre mieux. »

Cela signifie que malgré la mise en pause des producteurs pour la série

programme pendant une semaine pour qu’il puisse se reposer, ce fut en vain.

Cela laisse également les producteurs de l’émission à la case départ en termes de

numéros avec cinq visages célèbres obligés de retirer cette série

seul, sans aucune sauvegarde disponible.

Une source a déclaré: «C’est juste un carnage total cette année.

« Il y a des blessures à gauche et au centre, et Covid en plus. Personne n’aurait pu prévoir ce niveau d’abandons. »

Le dernier retrait intervient après le favori de l’émission Joe-Warren Plant et

partenaire Vanessa Bauer a été forcée d’arrêter après avoir tous les deux testé

positif pour le coronavirus.

Les patrons prévoient maintenant de les inviter à nouveau pour combler le vide.

Avant cela, la star du West End Denise Van Outen a dû se retirer en raison d’un

épaule cassée.

Billie Shepherd de Towie a démissionné après une forte chute sur la glace, et Rufus

Hound a été démarré après avoir également été testé positif au coronavirus pour un

deuxième fois.

L’actrice de Coronation Street, Faye Brookes, 33 ans, est maintenant les bookmakers

favori pour triompher.