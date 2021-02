Jason Donovan de Dancing on Ice en train de grimacer de douleur après avoir quitté l’émission ITV

Jason Donovan avait l’air douloureux comme on le voyait ce week-end.

Hier, il a été révélé que la star de Dancing on Ice – qui s’était initialement retirée temporairement de l’émission ITV après avoir souffert de problèmes de dos – quittait définitivement la série de patinage.

Le joueur de 52 ans a été repéré dimanche dernier et il n’a pas fait grand-chose pour cacher sa douleur alors qu’il était photographié avec un regard tendu sur le visage.

Dans les clichés, la sensation musicale grimaça alors qu’il se promenait tranquillement à Notting Hill à Londres tout en serrant les dents.

Le natif australien était vêtu d’un ensemble décontracté d’un pull gris associé à un pantalon de jogging noir et à des baskets alors qu’il prenait l’air frais, et il se couvrit la tête d’une casquette décorée du logo du jeu vidéo en ligne Fortnite.







Il pouvait être vu en train d’écouter de la musique pendant sa poursuite en plein air car des écouteurs pouvaient être repérés dans ses oreilles.

Cela intervient alors qu’un porte-parole d’ITV a déclaré au Mirror que Jason – qui était en partenariat avec le professionnel Alex Schauman – se retirait de la série.

Ils ont déclaré dans un communiqué: « Jason Donovan nous a apporté tellement de joie avec ses performances sur Dancing On Ice – de Priscilla au tango.







« Nos remerciements vont à Jason et à son partenaire Alex pour avoir été si merveilleux et engagés dans la série. Nous sommes désolés de les voir partir et nous souhaitons à Jason un prompt rétablissement. »

Sa sortie anticipée signifie qu’il ne reste plus que cinq célébrités dans la compétition – Rebekah Vardy, Lady Leshurr, Colin Jackson CBE, Sonny Jay et Faye Brookes.







La sortie de Jason a fait suite à une série de catastrophes qui ont eu lieu lors de la tranche de cette année de Dancing on Ice.

Juste une semaine avant le départ de Jason, Joe-Warren Plant a été contraint de se retirer de l’émission à la suite d’un test de coronavirus positif.

Auparavant, le partenaire professionnel de Faye Brookes, Hamish Gaman, avait été contraint de démissionner après s’être blessé au doigt et il a depuis été remplacé par Matt Evers.







La star de Mummy Diaries, Billie Faiers, 31 ans, a été contrainte de quitter la série après avoir subi une commotion cérébrale après une chute sur la glace – quelques jours à peine avant que le comédien Rufus Hound ne soit contraint de se retirer après un test de coronavirus positif.

Denise Van Outen était devenue la première célébrité à se retirer en janvier après un seul skate à la suite d’une mauvaise chute qui la laissait dans une « douleur insupportable ».







Avant le départ de Denise, cependant, le patineur professionnel Yebin Mok – qui avait été associé à Graham Bell – avait dû se retirer avant même que le spectacle ne commence.

Yebin avait été transportée d’urgence à l’hôpital après qu’un patin l’ait poignardée à la jambe après qu’une répétition se soit très mal passée, sa blessure étant décrite par le juge Jayne Torvill comme l’une des pires qu’elle ait jamais vues.

* Dancing On Ice est diffusé le dimanche à 18h sur ITV