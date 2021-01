JASON Donovan pense qu’il a peut-être passé le reste de sa vie avec Kyle Minogue – s’ils n’étaient pas devenus aussi célèbres.

L’acteur de 52 ans a également déclaré qu’il savait que sa chanson à succès Locomotion était le début de la fin de leur relation.

Le couple a joué ensemble à l’adolescence sur Neighbours et est sorti ensemble pendant trois ans.

Et un nombre impressionnant de 19,6 millions de téléspectateurs ont regardé leurs personnages Scott et Charlene se marier en 1987.

Mais la star de Dancing on Ice, Jason, a déclaré que ce moment était le début de la fin.

Jason a déclaré: «Si Kylie et moi n’avions pas travaillé dans la profession que nous faisions, si nous venions d’être un couple d’enfants avec des emplois normaux et une vie ordinaire, alors peut-être que les choses se seraient passées différemment pour nous. Travailler à une telle proximité les uns des autres a mis la pression sur la relation.

La paire était toujours un objet lorsque Kylie a décroché son premier succès numéro un en 1988 avec Locomotion.

Révélant le moment où Kylie lui a dit, Jason a dit: « Tu es heureux pour moi, n’est-ce pas? » elle a demandé. «Bien sûr que je le suis», ai-je répondu! Et je l’étais, mais j’avais ce sentiment véritablement sombre, comme si je savais que c’était la fin pour nous.

Écrivant dans son livre My Story Uncut Jason a ajouté: «Je l’aimais et je voulais qu’elle réussisse. Mais en même temps, son succès grandissant me mettait mal à l’aise. Et, si je suis tout à fait honnête à ce sujet, j’étais jaloux. Je voulais avoir du succès … et tout ce qui allait avec.

Kylie et Jason se sont séparés en 1989 et la chanteuse de Spinning Around a rapidement annoncé qu’elle sortait avec le rockeur INXS Michael Hutchence décédé en 1997.

Plus tôt cette semaine, nous avons raconté comment Jason, qui est maintenant marié à sa femme Angela Malloch, avait risqué la fureur de son patron de Dancing On Ice après avoir refusé de faire des mouvements « dangereux » parce qu’il était terrifié par les blessures.

Dans le premier épisode de dimanche dernier, les téléspectateurs ont vu comment plusieurs concurrents – des célébrités et des patineurs professionnels – ont été transportés à l’hôpital après avoir subi des blessures horribles lors des répétitions.

Jason Donovan est la cinquième célébrité confirmée à participer à Dancing On Ice

Jason a admis qu’il ne voulait pas se retrouver dans A&E comme Denise Van Outen qui s’est disloqué l’épaule lors d’une chute d’horreur sur la glace.

Il a dit OK! magazine: « Ma femme craint que je me blesse, et moi aussi.

« Si vous avez eu une année comme 2020 et que vous n’avez pas vraiment gagné et que tout passe à 2021 et que vous vous retrouvez soudainement en A&E avec un bras ou une jambe cassée, cela ne présage rien de bon pour la trésorerie. »