Jason Dickinson et les Blackhawks acceptent une prolongation de contrat de 2 ans : “Je vois le potentiel ici”

Toutes les discussions sur la question de savoir si Jason Dickinson sera échangé ou re-signé se sont terminées rapidement.

Deux jours après avoir déclaré qu’il réfléchissait à ce qu’il devait faire avec Dickinson, le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson, a annoncé mardi une prolongation de contrat de deux ans avec un plafond de 4,25 millions de dollars pour Dickinson.

“Jason ajoute un jeu bidirectionnel unique à notre alignement et son niveau de compétition est constamment fort chaque soir”, a déclaré Davidson dans un communiqué. « Il démontre son jeu offensif cette année, ce qui a été un énorme atout pour notre équipe. Son leadership a été déterminant et son impact a été évident dans la salle, en particulier auprès de nos jeunes. Nous sommes ravis de le ramener et de le voir continuer à grandir avec notre équipe.

Malgré la signature, Dickinson réfléchit déjà à sa prochaine prolongation. « Je ne vais pas mentir, j’aurais aimé encore quelques années. Parce que je vois le potentiel ici.

Dickinson correspond à ce dont les Blackhawks ont besoin dans un des neuf meilleurs centres et le contrat correspond également à ce que Davidson tente de construire à court et à long terme. Un accord de deux ans offre à Davidson la flexibilité nécessaire pour passer à autre chose dans quelques années, à mesure que de plus en plus de prospects commencent à filtrer dans l’organisation ou potentiellement à nouveau signer Dickinson. Le succès de Dickinson aide également les Blackhawks à atteindre le plafond au cours des prochaines années.

Interrogé sur la situation de son contrat le mois dernier, Dickinson était convaincu que son jeu parlerait de lui-même.

“Honnêtement, ce n’est pas vraiment quelque chose qui m’inquiète”, a-t-il déclaré. «Je sais que si je joue mon jeu et que je fais juste ce que je fais, le contrat se réglera tout seul. L’argent est de l’argent. Je suis content de tout ce que je peux obtenir. Je veux juste continuer à jouer, vraiment. Si je fais mon travail, je sais que j’obtiendrai un contrat.

Dickinson est arrivé à Chicago comme un simple dépotoir au début de la saison dernière, Vancouver l’envoyant ainsi qu’un choix de deuxième ronde en 2024 aux Blackhawks en échange du défenseur de profondeur Riley Stillman. Dickinson avait connu une saison difficile à Vancouver, mécontent de son utilisation et de sa performance. Mais il est rapidement devenu un attaquant fiable au milieu des six pour les Blackhawks, égalant son sommet en carrière avec neuf buts et ajoutant 21 passes décisives la saison dernière. Cette saison, il est devenu le deuxième meilleur attaquant des Blackhawks derrière Connor Bedard, avec 14 buts en seulement 43 matchs, tout en réalisant généralement les missions défensives les plus difficiles et les pénalités mortelles.

Dickinson est également devenu l’une des voix les plus importantes des Blackhawks dans la salle, surtout après les départs de Patrick Kane et Jonathan Toews la saison dernière, la blessure au genou de Taylor Hall qui a mis fin à la saison et le licenciement de Corey Perry plus tôt dans la saison.

Son compatriote Nick Foligno – qui a signé une prolongation de deux ans avec un plafond de 4,5 millions de dollars quatre jours plus tôt – faisait pression pour que les Blackhawks signent à nouveau Dickinson presque immédiatement après avoir mis la plume sur papier.

“Je n’ai jamais joué avec lui ni joué contre lui, mais je viens de voir à quel point il est respecté dans notre salle”, a déclaré Foligno. «(C’est) un gars qui a beaucoup de poids avec ses mots mais aussi avec son jeu. Cela ne parle pas beaucoup, mais la façon dont il joue le jeu et ce qu’il représente pour notre club, la stabilité qu’il a fournie (avec) toutes les blessures, il est toujours là à manger une tonne de minutes, des minutes difficiles, à jouer contre des équipes. meilleur. J’ai juste été vraiment impressionné par lui. C’est un gars vers qui je me suis déjà beaucoup tourné pour commencer l’année et il a tenu ses promesses dans tous les aspects.

L’entraîneur des Blackhawks, Luke Richardson, était également favorable au retour de Dickinson.

« Il a été formidable pour nous et nous devons entourer non seulement Connor (Bedard), Vlasic et Korchinski, mais tous les jeunes qui viendront au cours des prochaines années », a déclaré Richardson lundi. “Je pense que sachant ce que nous savons de Nick, et surtout de Dickie, qui est ici depuis deux ans maintenant, ce sont des gens formidables, ils font toutes les bonnes choses sur la glace et à l’extérieur de la glace et ce serait formidable d’entourer ces gars-là de de bonnes personnes qui sont de bons joueurs, qui contribuent toujours. Ils ne sont pas en fin de carrière, ils tiennent encore six mois. Ce sont des gars qui peuvent contribuer chaque soir à notre effectif à différents endroits, mais surtout dans le vestiaire et sur le banc.

« Ce serait génial (de re-signer Dickinson). Je serais le premier à soutenir cela. Donc, je pense qu’ils se sentent probablement importants ici aussi. Donc s’ils vont dans une autre équipe, leur rôle est probablement moindre, surtout une équipe chargée qui essaie de gagner et qui adorerait probablement les avoir. Mais cela change aussi votre rôle. Parfois, il faut trouver ce qui nous rend heureux. Allez-vous tout mettre en œuvre pour essayer de gagner à tout prix ou êtes-vous satisfait de votre carrière ici, en essayant de construire quelque chose et en ayant de grandes responsabilités, en vous amusant et en profitant de nombreuses minutes sur la glace ?

