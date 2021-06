Jason Derulo fait Jalebis en jouant à Desi Hit ‘Jalebi Baby’, la vidéo devient virale

Jason Derulo est occupé à fabriquer des jalebis à partir de zéro. Une vidéo du chanteur préparant la friandise est largement partagée sur les réseaux sociaux depuis sa mise en ligne. La pop star internationale peut être vue en train de préparer un nouveau lot du délicieux dessert et de le clouer. Partagée à l’origine par Derulo sur sa poignée TikTok, la vidéo montre à quel point les jalebis qu’il a fabriqués se sont avérés parfaits. Pour le plus grand plaisir de desis, le clip a la chanson populaire de mashup Jalebi Baby, de Derulo et Tesher, jouée en arrière-plan. La vidéo, qui a ensuite été partagée par le chanteur sur Instagram, a pris d’assaut Internet.

La vidéo commence avec Derulo fouettant la pâte pour le plat sucré sous-continental. Il mélange tous les ingrédients : lait, farine et colorant alimentaire. Il verse ensuite le mélange dans un tube presse-agrumes et le presse dans des jalebis parfaitement en forme de spirale pour être frit. Enfin, il le trempe et le trempe dans du sirop de sucre. Il les sert sur un plateau et décide de ne pas arroser de sirop de chocolat les jalebis. Enfin, il montre le fruit de son travail : deux jalebis.

Voici la vidéo virale :

Tesher a également partagé la vidéo sur son compte Twitter et a écrit: « Qu’est-ce qu’un jalebi? » est la question n ° 1 que moi et @jasonderulo recevons ces jours-ci. Maintenant, vous savez (sic). «

L’édition remaniée de Jalebi Baby (Tesher X Jason Derulo) a été lancée il y a quelques semaines. La chanson est devenue immensément populaire dans le monde et a dominé les charts Spotify dans plus de 25 pays et a recueilli des millions de streams. Jalebi Baby est également très populaire sur TikTok.

Plus tôt dans une déclaration, Tesher a déclaré : « Mon objectif a toujours été de rassembler les cultures et de créer de la musique que tout le monde peut apprécier, quelle que soit sa langue ou son origine. Cela montre simplement que les gens ne sont pas seulement ouverts à entendre des sons nouveaux et uniques, ils en ont envie. »

