Jason Derulo a signé un accord avec la chanteuse pleine d’espoir, puis s’est attendu à des relations sexuelles, affirme-t-elle dans le procès

LOS ANGELES — Emaza Gibson était ravie lorsque Jason Derulo lui a promis un contrat d’enregistrement. C’était une offre de rêve, la concrétisation d’années de travail acharné et de dévouement.

Mais elle dit que l’accord avec Derulo, le chanteur et sensation des médias sociaux, s’est accompagné de ficelles et de luttes qu’elle n’avait jamais connues auparavant : un comportement agressif, des invitations non désirées, des implications selon lesquelles elle devrait avoir des relations sexuelles avec lui pour avancer et avoir peur pour elle. sécurité.

« Je suis à ce stade de ma vie en ce moment, c’est très navrant », a déclaré Gibson dans une interview mercredi avec NBC News. « Je suis anxieux, je suis traumatisé. J’ai fait face à des situations de travail inhumaines. … Je’ Je suis à ce stade où je suis de retour à zéro et je n’ai rien.

Dans un procès déposé jeudi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Gibson allègue que Derulo, 34 ans, la chanteuse de « Whatcha Say », est devenue froide après avoir rejeté ses avances sexuelles et ses invitations répétées à dîner et à boire de l’alcool et qu’il a finalement complètement abandonné son accord. . Elle accuse Derulo de harcèlement sexuel en contrepartie.

Un représentant de Derulo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Gibson, aujourd’hui âgée de 25 ans, a déménagé à Los Angeles en 2008 avec ses sœurs pour poursuivre son rêve, en formant le groupe musical Ceraadi et en développant une chaîne YouTube qui compte plus de 1,25 millions d’abonnés. Ses sœurs ont décidé de ne pas se consacrer à la musique, mais Gibson a continué à travailler, à réaliser des vidéos de danse virales et à espérer se lancer dans une carrière solo.

Avant la rupture, Derulo connaissait Ceraadi et a invité le groupe à une séance de travail, a déclaré Gibson.

En août 2021, Derulo a contacté Gibson en tant qu’artiste solo pour une coentreprise entre son label musical, Future History et Atlantic Records. L’accord obligerait Gibson à produire une mixtape en quatre mois et un album en six mois, selon le procès.

Portée internationale

Le contrat de Gibson stipulait également qu’elle avait un single avec Derulo, indique le dossier.

« ‘Je me dis, OK, eh bien, Jason est un grand artiste – grand, international, propulsé par Atlantic – cela devrait être une évidence, et je devrais pouvoir, vous savez, commencer ma carrière solo », Gibson a déclaré, ajoutant qu’elle avait toujours espéré figurer sur Atlantic Records.

Elle a déclaré qu’elle avait commencé à travailler avec Derulo pour créer de la musique à présenter aux dirigeants d’Atlantic afin qu’ils signent son accord.

Emaza Dilan. Avec l’aimable autorisation d’Emaza Dilan

Gibson déclare dans le procès que pendant qu’ils travaillaient, Derulo l’invitait souvent à prendre un verre et à dîner dans un salon réservé aux membres et qu’elle avait refusé afin de maintenir leur relation professionnelle. Il a ensuite commencé à l’inviter à boire pendant leurs séances en studio, selon le procès. Elle a dit qu’elle n’avait pas participé afin de pouvoir rester au courant de son état vocal et de ses performances.

Une fois, en septembre 2021, Gibson a accepté de prendre un verre avec Derulo en studio et a reçu « des quantités d’alcool inappropriées », indique la poursuite. Gibson a bu une gorgée et lui a dit que c’était trop fort, selon la poursuite.

« Je lui ai dit que je n’étais pas un buveur… donc c’est comme, tu sais, tu n’écoutes pas ça la première fois que je te le dis, et tu me fais toujours pression », a déclaré Gibson dans l’interview de NBC News. « C’est comme de la pression à ce stade. »

Elle a déclaré dans l’interview qu’en novembre 2021, elle avait dit à Derulo qu’elle n’était pas prête à aller à l’encontre de sa propre morale pour aller de l’avant et réussir..

Le commentaire de Gibson fait écho aux allégations du procès selon lesquelles Derulo la pousserait à boire.

La poursuite allègue que Derulo a répondu en disant à Gibson qu’elle pourrait devoir participer à « de la peau de chèvre et des écailles de poisson ».

Gibson a déclaré à NBC News qu’elle savait que les « écailles de poisson » faisaient référence à une souche de cocaïne, mais qu’elle devait rechercher ce que Derulo entendait par « peau de chèvre ».

Gibson a déclaré qu’elle avait appris des articles en ligne sur les rituels impliquant le sexe, les sacrifices de chèvres et le sang qui semblaient être ce dont Derulo parlait.

« Je n’en ai jamais entendu parler, et j’essayais de trouver et de comprendre de quoi il s’agissait, et je suis tombée sur ces articles », a-t-elle déclaré.

Le procès indique que Gibson considérait la déclaration de Derulo comme une « demande explicite de sexe en échange de succès » renforcée par d’autres comportements, tels que des pressions répétées pour sortir avec lui et la programmation de séances de studio tard dans la nuit.

Allégations de comportement agressif

Gibson s’est rendue à New York en novembre 2021 pour rencontrer des dirigeants d’Atlantic afin de présenter sa musique et, espérait-elle, finaliser son accord. Quelques minutes avant la réunion, Derulo aurait dit à Gibson qu’une femme nommée Rosa les rejoindrait.

Le procès indique que pendant qu’ils étaient seuls, la femme a dit à Gibson que Derulo l’avait invitée parce qu’il prenait « des conneries », ce qui implique que Derulo avait des relations sexuelles avec Rosa.

Au cours de la réunion, Derulo a présenté la musique que la femme avait enregistrée, indique le procès.

Gibson a déclaré qu’elle considérait la présence de la femme comme un signe de progression de carrière, « parce que vous couchez avec son mec », a-t-elle déclaré dans l’interview de NBC News.

« Donc, je l’ai noté aussi, parce que, OK, elle avance », a-t-elle déclaré.

Par la suite, le manager de Derulo, Frank Harris, a interrogé Gibson sur la réunion, selon le procès. Elle a répondu qu’elle avait été « prise au dépourvu » par l’apparition soudaine de Rosa, ce qui aurait mis Derulo en colère.

Il « a immédiatement perdu le contrôle et a commencé à frapper agressivement ses accoudoirs en criant : ‘Qu’est-ce qu’elle a à voir avec toi !? Nous n’allions rien vous dire ! Nous n’avons rien à vous dire !’ selon le costume.

Derulo est devenu « silencieux » avec Gibson après l’incident, selon la poursuite.

Gibson a allégué que son accord avait été signé après la réunion, mais que Derulo n’aurait pas réussi à lui assigner un chef de projet et aurait ignoré ses messages. Gibson a déclaré qu’elle et sa mère avaient pris contact avec un cadre d’Atlantic Records pour commencer à écrire des chansons et se voir attribuer un chef de projet.

Lors d’une réunion en juin 2022 au domicile de Derulo à Malibu, il a accusé Gibson de s’inquiéter des « mauvaises choses » lorsqu’elle s’est renseignée sur son budget et a exprimé ses inquiétudes concernant la sélection des chansons, selon la poursuite.

Il lui a dit « d’un air suffisant » qu’il pouvait « toujours obtenir de nouveaux disques », selon la poursuite.

Gibson a commencé à s’inquiéter de ses obligations contractuelles, selon le procès.

Derulo a accepté une session d’enregistrement ce mois-là. La journée a tourné au vinaigre après que Derulo aurait eu une autre crise qui aurait fait craindre à Gibson pour sa sécurité, selon la poursuite. Elle était en retard, selon la plainte, parce que la circulation à Los Angeles était perturbée par la présence de dignitaires en ville pour le moment. Sommet des Amériques.

À son arrivée, Derulo aurait chargé Gibson devant sa mère, le personnel de Derulo, un vidéaste et l’ingénieur de Gibson. Derulo a continué à réprimander Gibson jusqu’à ce qu’il « réalise la manière agressive avec laquelle il a envahi l’espace personnel du plaignant et le volume inapproprié de sa voix », indique la poursuite.

« J’ai dû reculer… ma main a juste serré ma poitrine, parce que j’étais, comme si, je n’avais jamais été approché de cette façon par qui que ce soit », a déclaré Gibson à NBC News.

Personne n’est intervenu

C’était la dernière fois que Gibson voyait Derulo, dit-elle.

Gibson a déclaré qu’il était parti tôt, affirmant qu’il avait un vol à prendre.

Après la séance, la mère et manager de Gibson, Sandra Bales, a contacté le manager de Derulo, qui a dit à Bales qu’il n’était pas le maître de Derulo, selon la poursuite.

« Je sais que tu n’es pas son maître, tu es son manager. … Que ferais-tu si c’était ta fille ? » » a demandé Bales, selon le procès.

Le procès indique que Harris a défendu Derulo et a déclaré que Derulo avait le droit de crier après Gibson. La réponse a dévasté Gibson, qui a estimé que « cette incroyable opportunité allait se détériorer » en raison de son refus d’avoir des relations sexuelles avec Derulo.

En juillet 2022, Gibson a contacté le responsable A&R d’Atlantic Records. Selon le procès, l’exécutif a reconnu le comportement de Derulo et a déclaré à Gibson « l’équipe de l’Atlantique veut que vous gagniez, mais je ne peux pas en dire autant de Jason ».

Gibson a été exclue d’Atlantic and Future History le 6 septembre 2022, selon son procès.

Elle et sa mère ont essayé de contacter les ressources humaines d’Atlantic Records par courrier électronique, mais personne n’a jamais pu le contacter pour discuter du « comportement sexuellement, émotionnellement et physiquement inapproprié » de Derulo, indique la poursuite.

« J’essaie juste de me battre pour ce qui est juste, parce que ce qui m’a été fait n’était pas bien », a déclaré Gibson. « Et je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre vive ce que j’ai vécu. Ils m’ont fait perdre mon temps. Ils ont promis moi des choses. … « Oubliez le contrat. » C’est ce qu’on m’a dit. Mais si je ne le faisais pas, si je ne faisais pas ma part conformément à ce contrat, j’aurais des ennuis. Je serais tenu responsable.»

Ron Zambrano, l’avocat représentant Gibson, a déclaré que Derulo « a non seulement rompu ses promesses et ses contrats, mais ses menaces de blessures physiques et ses avances sexuelles inadmissibles envers cette jeune femme qui essaie juste de percer dans l’industrie étaient scandaleuses et illégales ».

Le procès de Gibson accuse Derulo, sa marque et Atlantic Records de harcèlement sexuel, de représailles, de rupture de contrat, de manquement à remédier au harcèlement sur le lieu de travail et de violation de la loi californienne sur les droits civiques.

Un représentant d’Atlantic Records n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Harris non plus, qui est également désigné comme accusé.

La poursuite de Gibson vise des salaires impayés, une perte de revenus, une rémunération différée et d’autres avantages sociaux ainsi que des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle.

Gibson dit qu’elle ne sait pas ce qu’elle aurait pu faire pour mériter un tel traitement.

« Comment peux-tu être une personne et faire ça à quelqu’un ? » dit-elle. « Genre, pourquoi ? Pourquoi ?

« J’ai fait ça toute ma vie », a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose que je voulais faire quand j’étais petite. Et tu n’as pas besoin de plier tes mœurs pour arriver à certains endroits. »

Diana Dasrath a rapporté de Los Angeles et Doha Madani de New York.