Jason Day continuera à prospérer sur la côte ouest – GolfWRX

Le PGA Tour se rend en Californie ce week-end pour disputer l’American Express 2024.

Le tournoi se joue sur trois parcours différents : PGA West Stadium Course, PGA West Nicklaus Course et La Quinta Country Club.

Par conséquent, chaque golfeur jouera deux tours au PGA West Stadium Course, un tour au PGA West Nicklaus Course et un tour au La Quinta Country Club. Le Stadium Course est un par 72 de 7 113 verges conçu par Pete Dye en 1986. Le parcours Nicklaus est un Par 72 mesurant 7 159 verges. La Quinta Country Club est un par 72 mesurant 7 060 mètres. Tous les parcours sont courts pour un Par 72 et se jouent généralement facilement, ce qui entraîne des scores gagnants très faibles.

Le field American Express 2024 est un événement complet composé de 156 golfeurs. Le peloton est le plus fort de mémoire récente, avec quelques participants notables à l’événement, dont Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Justin Thomas, Xander Schauffele, Jason Day, Sam Burns, Tony Finau, Rickie Fowler et Shane Lowry. Daniel Berger fera également son retour sur le PGA Tour après avoir été en arrêt maladie depuis 2022.

Anciens gagnants à l’American Express

2023 : Jon Rahm (-27)

2022 : Hudson Swafford (-23)

2021 : Si Woo Kim (-23)

2020 : André Landry (-26)

2019 : Adam Long (-26)

2018 : Jon Rahm (-22)

2017 : Hudson Swafford (-20)

2016 : Jason Dufner (-25)

2015 : Bill Haas (-22)

Jetons un coup d’œil à plusieurs mesures de PGA West pour déterminer quels golfeurs affichent les meilleures notes dans chaque catégorie au cours de leurs 24 derniers tours :

Coups gagnés : approche

L’American Express est un autre tournoi où la distance depuis le tee ne sera pas un facteur majeur. Aucun des trois parcours n’étant long cette semaine, les joueurs de fer forts ont tendance à très bien réussir à PGA West.

Total de coups gagnés : approche au cours des 24 derniers tours :

Xander Schauffele (+24,8) Scottie Scheffler (+23,7) Sam Ryder (+22,4) Erik Van Rooyen (+20,5) Éric Cole (+19,4)

Opportunités gagnées

Les trois parcours de cette semaine sont parmi les plus faciles du Tour. Pour gagner, les golfeurs vont devoir aller très bas. Créer autant d’occasions que possible de réaliser des birdies à partir de 15 pieds et cette semaine sera crucial.

Total des opportunités gagnées au cours des 24 derniers tours :

Scottie Scheffler (+40,5) Chris Kirk (+22,7) Xander Schauffele (+22,5) Justin Thomas (+22,2) JT Poston (+22,0)

Proximité 150-175

Les plans d’approche de 150 à 175 sont les distances les plus courantes année après année à l’American Express. 24 % des tirs d’approche proviennent de cette plage, contre une moyenne du Tour de 20,3 %.

Proximité 150-175 au cours des 24 derniers tours :

Akshay Bhatia (+14,9) Xander Schauffele (+11,7) Sam Ryder (+11,5) Taylor Pendrith (+11,3) Marc Hubbard (+11,2)



Coups gagnés : frappe de balle

Avec des greens petits, il y a très peu de trois putts dans cette épreuve. Les golfeurs devront frapper leur balle pour obtenir des scores faibles avec des greens plus petits que la moyenne du Tour.

Coups gagnés : frappe de balle au cours des 24 derniers tours :

Scottie Scheffler (+41,4) Erik Van Rooyen (+31,1) Jhonnatan Vegas (+29,9) Patrick Cantlay (+29,5) Xander Schauffele (+28,0)

SG : Pete Dye

Avec deux des quatre tours du PGA West conçu par Pete Dye, il sera important de cibler les joueurs qui excellent sur les pistes de Pete Dye. Les golfeurs ayant une bonne expérience dans ces styles ont bien sûr tendance à apparaître régulièrement dans les classements des modèles Dye.

Total de coups gagnés : Pete Dye au cours des 24 derniers tours :

Scottie Scheffler (+52,5) Patrick Cantlay (+47,0) Xander Schauffele (+41,4) Sungjae Je suis (+39,1) Justin Thomas (+38,4)

Modèle statistique

Ci-dessous, j’ai présenté le classement global des modèles en utilisant une combinaison des cinq catégories statistiques clés évoquées précédemment.

Ces classements sont composés de SG : App (27 %) ; Opportunités gagnées (22 %) ; SG : frappe de balle (22 %) ; Proximité 150-175 (12%) ; et SG : Pete Dye (17 %)

Scottie Scheffler (+650) Xander Schauffele (+1000) Patrick Cantlay (+1000) Sam Ryder (+12000) Éric Cole (+3500) Chris Kirk (+3500) Shane Lowry (+6000) Doug Ghim (+12000) Erik Van Rooyen (+10000) Alex Smalley (+6500)

Choix American Express 2024

Jason Day +3500 (FanDuel)

Jason Day a débuté sa saison 2024 avec une solide performance à The Sentry, terminant à égalité au 10e rang. Le vétéran va maintenant se préparer pour le swing de la côte ouest, qui a toujours été la partie de la saison où Day a joué son meilleur golf, et la saison dernière n’a pas fait exception. L’Australien a terminé 18e, 7e, 5e et 9e à l’American Express, Farmers Insurance, Waste Management Phoenix Open et Genesis Invitational. Day a montré sa préférence pour les greens de la côte ouest au cours de cette séquence, gagnant respectivement 4,9, 5,8, 3,7 et 4,3 coups au putting.

Day ne joue généralement pas à la PGA West, mais il l’a fait l’année dernière, terminant 18e à sa deuxième participation à l’événement. Il a également montré qu’il pouvait remporter une épreuve à faible score lors de l’AT&T Byron Nelson de l’année dernière, en tirant -23 pour l’épreuve. Une autre raison de croire que Day aura du succès cette semaine est son historique sur les parcours conçus par Pete Dye. Au cours de ses 50 derniers tours, il se classe 4e dans le peloton dans Strokes Gained: Total on Dye tracks.

Je pense que Day s’appuiera sur sa résurgence de 2023 et participera à un ou plusieurs de ces tournois de la côte ouest.

Sam Burns+3500 (DraftKings)

Sam Burns a une histoire encourageante à l’American Express. Lors de ses quatre départs sur le parcours, il a terminé 18e, 6e et 11e, sans compter un cut manqué. Il a aussi adoré le swing de la côte ouest, avec une 3e place à Riviera (2021), une 6e place au WMPO (2023) et une 7e au Fortinet (2020).

Sam Burns a été constant sur les parcours conçus par Pete Dye, se classant 8e lors de ses 24 dernières épreuves sur les parcours conçus par Dye. Le fait qu’il disputera deux des quatre tours sur le parcours du stade, y compris le tour final, me donne confiance dans ses chances de gagner s’il entre en lice.

L’American Express peut se transformer en un concours de putting, et si c’est le cas, Burns a la capacité de battre n’importe qui sur le terrain.

Tony Finau +4000 (FanDuel)

Tony Finau est un autre joueur qui a réalisé certains de ses meilleurs travaux sur la côte ouest. En 2021, il a terminé 2e au Farmers Insurance Open et au Genesis Invitational. Au total, Finau compte sept classements parmi les 5 premiers sur la côte ouest, dont l’American Express en 2021, où il a été battu de peu par Si Woo Kim dans la dernière ligne droite.

Finau n’a pas bien commencé sa saison au Sentry mais a réussi à gagner des coups à l’approche et avec le putter. Je crois qu’un voyage sur un parcours sur lequel il a concouru dans le passé lui sera très utile et qu’il est l’un des joueurs les plus talentueux du domaine. Finau a également montré qu’il aimait les designs de Pete Dye dans le passé, se classant 9e dans le domaine des Strokes Gained: Total au cours de ses 36 derniers tours.

Bien qu’il ait été incohérent, le gain en équité qu’offre Finau est trop tentant pour être ignoré à ce prix.

Adam Hadwin +6500 (FanDuel)

Adam Hadwin est le type de joueur qui obtient toujours de bons résultats sur ses parcours préférés du PGA Tour. La rotation des cours à l’American Express correspond certainement à cette description. Au cours de ses sept derniers départs à l’événement, Hadwin a terminé cinq fois dans le top 20, dont quatre dans le top 6.

Hadwin a raté le cut au Sony Open de la semaine dernière, mais il s’est classé parmi les 20 premiers du peloton dans Strokes Gained: Approach au premier tour. Il a également montré par le passé que ses résultats au Sony Open ne se traduisaient pas par l’American Express. En 2019, le Canadien était 59e chez Sony, perdant des coups d’approche pour la semaine, et a terminé deuxième à l’American Express la semaine suivante.

Hadwin n’a pas gagné depuis 2017 et on a l’impression qu’il attend depuis longtemps une victoire. Trois de ses sept classements parmi les 3 premiers sur le Tour ont eu lieu lors de cet événement. S’il y a un endroit où je suis convaincu qu’il peut y parvenir, c’est bien PGA West.

Alex Noren +8000 (DraftKings)

Alex Noren a joué sournoisement un golf fantastique depuis la fin de la saison 2023 du PGA Tour. En novembre, il termine 2e au Butterfield Bermuda et 23e au RSM Classic. Il a également terminé 3e aux Shriners en octobre, un parcours et une région qui présentent de nombreuses similitudes avec ce que nous verrons cette semaine à l’American Express.

En plus du 3e au TPC Summerlin (2023), Noren compte également un 2e aux Farmers (2018) qui s’est soldé par une défaite de six trous en séries éliminatoires contre Jason Day, un sixième au WMPO (2022) et un 12e au Genesis. Sur invitation.

Le Suédois n’a pas encore gagné sur le PGA Tour mais a gagné dix fois sur le DP World Tour. Noren a certainement le talent pour gagner et montre des signes de retour à la forme qui a fait de lui un participant à la Ryder Cup en 2018.

Erik Van Rooyen +11000 (FanDuel)

Erik Van Rooyen s’est imposé au Mexique fin 2023 et ne montre aucun signe de ralentissement depuis. Il a terminé 22e au Sentry, gagnant 3,3 coups à l’approche. Il a enchaîné avec une performance de fer encore meilleure la semaine dernière au Sony Open, gagnant 4,8 coups à l’approche.

EVR a terminé 6ème à l’American Express l’année dernière malgré sa mauvaise forme à l’époque, manquant des coupes dans six de ses sept dernières coupes avant l’événement. Le Sud-Africain a prouvé qu’il pouvait remporter des birdies dans le passé et c’est un événement où les joueurs ont régulièrement gagné avec une cote à trois chiffres.

Au cours de ses 24 derniers tours, Van Rooyen se classe 4e dans le domaine des coups gagnés : approche et 2e dans les coups gagnés : frappe de balle.

Patton Kizzire +27000 (FanDuel)

Patton Kizzire a terminé 11e à l’American Express l’année dernière après une 76e place au Sony Open. Il a terminé 22e en 2022 et a apparemment commencé à comprendre les parcours si son amélioration progressive est une indication.

Kizzire a deux top-5 aux Shriners et une 7e place à Torrey Pines au cours de sa carrière, il n’est donc pas étranger à bien jouer sur la côte ouest. Kizzire a également bien joué lors d’événements similaires à celui d’Hudson Swafford, qui a remporté l’American Express à deux reprises.

Deux fois vainqueur du PGA Tour, Kizzire est le type de tireur de loin qui, je pense, peut créer la surprise s’il s’implique ce week-end à PGA West.