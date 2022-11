Jason David Frank, star de “Power Rangers”, est mort à 49 ans – National

Jason David Frank, qui jouait le Green Power Ranger Tommy Oliver dans la série pour enfants des années 1990 “Mighty Morphin Power Rangers”, est décédé. Il avait 49 ans.

Justine Hunt, la manager de Frank, a déclaré dimanche dans un communiqué que Frank était décédé. Elle n’a pas nommé la cause du décès ni précisé quand il est décédé, mais a demandé “l’intimité de sa famille et de ses amis pendant cette période horrible alors que nous acceptons la perte d’un être humain si merveilleux”.

Walter Emmanuel Jones, le premier Black Power Ranger qui a partagé la vedette avec Frank dans “Mighty Morphin Power Rangers”, a écrit sur Instagram qu’il ne pouvait pas y croire. “Mon cœur est triste d’avoir perdu un autre membre de notre famille spéciale”, a écrit Jones. Thuy Trang, qui jouait le premier Yellow Power Ranger, est décédé dans un accident de voiture en 2001 à l’âge de 27 ans.

“Mighty Morphine Power Rangers”, environ cinq adolescents suppléés pour sauver la Terre du mal, ont fait leurs débuts sur Fox en 1993 et ​​sont devenus un phénomène de la culture pop. Au début de la première saison, Tommy Oliver de Frank a d’abord été considéré comme un méchant, soumis au lavage de cerveau par la diabolique Rita Repulsa. Mais peu de temps après, il a été intronisé dans le groupe en tant que Green Ranger et est devenu l’un des personnages les plus populaires de la série.

L’histoire continue sous la publicité

Bien que son rôle ne soit pas destiné à être permanent, Frank a ensuite été ramené en tant que White Ranger et chef de l’équipe. Dans les séries télévisées dérivées, Tommy Oliver de Frank est également revenu avec d’autres rangers, notamment Red Zeo Ranger, le Red Turbo Ranger et le Black Dino Ranger. Il l’a également joué dans les films “Mighty Morphin Power Rangers: The Movie” et “Turbo: A Power Rangers Movie”, et a fait une apparition dans le redémarrage de “Power Rangers” en 2017.

Pratiquant d’arts martiaux, Frank a combattu dans plusieurs combats d’arts martiaux mixtes en 2009 et 2010.

TMZ a rapporté plus tôt que la deuxième épouse de Frank, Tammie Frank, avait demandé le divorce en août. Frank laisse dans le deuil quatre enfants; un de son mariage avec Tammie Frank et trois de son premier mariage avec Shawna Frank.