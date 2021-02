E!: Comment allez-vous et Jenny?

JB: Nous essayons d’être délicats les uns avec les autres et avec nous-mêmes. C’est un moment fou. Nous pouvons devenir irritables. On peut s’impatienter. Parfois, quand nous sommes frustrés par les enfants, nous nous en prenons les uns les autres … Nous essayons d’être prudents, vous savez, nous sommes toujours en thérapie de couple. Nous sommes en thérapie de couple Zoom. Nous l’avons toujours fait.

E!: Vous organisez un nouveau jeu télévisé, Cerises sauvages. C’est différent de vos concerts habituels. A quoi pouvons-nous nous attendre?

JB: Oui. Tout à fait. Pour moi, c’était tellement excitant. Eh bien, nous pouvons nous attendre à une télévision d’une demi-heure à haute énergie et super amusante. Cerises Sauvages ce sont essentiellement deux candidats qui viendront et [will] jouer ensemble. Nous avions donc mari et femme, nous avions père et fils, frères, sœurs et amis, et ils venaient travailler ensemble pour répondre à deux séries de questions sur la culture pop.

Ils peuvent gagner de l’argent, ils peuvent gagner des cerises sauvages et ils peuvent gagner des tours gratuits à utiliser sur cette machine à sous géante de plus de 30 pieds. Dans le tour final à la fin du spectacle, et si vous obtenez les cinq cerises sauvages, vous gagnez un quart de million de dollars. C’est fou. Il y a beaucoup d’argent en jeu et je ne veux rien gâcher, mais il y avait pas mal de gens qui sont repartis très heureux.