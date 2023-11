Jason Benetti quitte les White Sox et signe un contrat pluriannuel pour être l’annonceur play-by-play des Tigers

Après huit saisons, le diffuseur bien-aimé Jason Benetti quitte les White Sox de Chicago et se dirige vers Détroit en tant qu’annonceur play-by-play des Tigers. Voici ce que vous devez savoir :

Benetti, 40 ans, a signé un contrat de plusieurs années avec les Tigres, a annoncé l’équipe jeudi. Le club n’a pas divulgué les termes de l’accord.

Il apparaîtra dans les émissions des Tigers sur Bally Sports Detroit et convoquera au moins 127 matchs chaque saison.

Benetti poursuivra ses fonctions de diffusion nationale avec Fox, et s’ils entrent en conflit avec un match des Tigers, Dan Dickerson, voix radio de longue date, remplacera Benetti dans la cabine de télévision.

Pourquoi Benetti quitte-t-il Chicago ?

L’année infernale des White Sox n’a fait qu’empirer.

Ce n’est un secret pour personne que la relation entre les White Sox et Benetti, un fan de longue date des Sox qui a reçu l’appel pour mettre le diffuseur du Temple de la renommée Ken « Hawk » Harrelson à la retraite avant la saison 2016, est devenue un peu délicate ces dernières années.

L’équipe, commençant au sommet, n’aimait pas que Benetti équilibrait toujours son emploi du temps des Sox avec des travaux nationaux couvrant le football universitaire et le baseball, entre autres activités. Ainsi, lorsqu’il a signé un contrat de deux ans avant la saison dernière, après des négociations que Benetti a décrites comme « un peu pénibles », cela a clarifié le nombre de matchs des Sox qu’il pourrait manquer.

« C’était là le problème, tout était ponctuel en 2021 », m’a-t-il expliqué lors d’une interview au Musée des sciences et de l’industrie de Chicago au printemps dernier. « Et puis la situation avec mes matchs manqués était très vague. Ce n’est plus vague. Donc nous sommes bons. Ça c’est fait. Pour moi, je pensais que le travail de mieux en mieux, de mieux en mieux, pourrait faire croître le niveau d’équité et de respect avec cela. Et pour certaines personnes, ce n’est pas le cas. Pour certaines personnes, c’est le cas.

La relation de Benetti avec Brooks Boyer, directeur des revenus et du marketing des White Sox, a souffert du conflit. Ce sont les Sox, et non les Tigers ou Benetti lui-même, qui ont annoncé la nouvelle sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) avec un communiqué de presse.

Benetti n’a pas toujours eu l’impression d’être respecté par certaines personnes de l’organisation pour le travail qu’il a accompli à l’antenne, depuis la vente de la reconstruction pendant les années de soudure, en faisant d’innombrables apparitions pour l’organisation, en passant par la brève période des Sox. de prospérité le poids émotionnel qu’elle méritait. Il a travaillé dur sur l’émission et a rajeuni la carrière de Steve Stone après son partenariat décousu avec Harrelson.

Benetti, comme le savent ceux qui le connaissent, n’hésite pas non plus à exprimer son mécontentement.

Mais même si les relations avec l’organisation étaient mitigées (beaucoup de gens l’aimaient là-bas et vice versa) et que sa notoriété nationale augmentait, Benetti était toujours lié à son équipe d’enfance. Et si vous êtes sur Twitter des Sox, vous savez à quel point il était apprécié de la majorité.

«Je ne sais pas si tu avais l’intention de le faire, mais la raison pour laquelle je suis toujours là est comme le Mold-A-Rama», m’a-t-il dit en mars. « Il y a un attrait (pour les White Sox) qui est indéniable. Vous l’avez dit, j’ai été frustré. Mais je suis toujours là et je ne regarde pas autour de moi en me disant : « Pourquoi est-ce que je fais encore ça ? Je n’aurais pas pu le faire. Et ils auraient pu passer à autre chose. Nous ne l’avons pas fait parce que c’est un peu comme un souvenir sensoriel. C’est stupide, mais c’est vrai.

Lors de notre visite au musée au printemps dernier, je ne pensais pas que Benetti allait tenir longtemps à ce poste, mais je suis surpris qu’il soit parti maintenant. Et les Sox sont dans une situation pire. — Jon Greenberg, chroniqueur principal de Chicago

Benetti inaugure la nouvelle ère des Tigers TV

La cabine TV des Tigres lutte pour un sentiment de légitimité depuis les départs de Mario Impemba et Rod Allen en 2018. Cela vient de changer.

Peu de temps après la fin de la saison 2023, les Tigers ont annoncé que Matt Shepard – qui était la voix play-by-play de 2019 à 2023 – ne reviendrait pas. Shepard n’a jamais attiré l’attention de la base de fans des Tigres, et les sondages classent souvent la diffusion des Tigres parmi les pires de la ligue. Ce n’était un secret pour personne que quelque chose devait changer.

Alors que les signes d’espoir des Tigres d’un avenir meilleur sur le terrain deviennent évidents, Benetti inaugure une nouvelle ère dans la cabine TV. Benetti a une présence nationale et est depuis longtemps considéré comme l’un des meilleurs diffuseurs du football. Les Tigres avaient besoin d’une grosse embauche, et c’est tout. — Cody Stavenhagen, rédacteur en chef des Tigres

(Photo de Benetti (à gauche) et Steve Stone (à droite) : Ron Vesely / MLB Photos via Getty Images)