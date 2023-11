Jason Benetti, nouvel annonceur des Tigers, explique pourquoi il a quitté sa ville natale, un travail de rêve pour Detroit

Il y a cinq ans, lorsque les Tigers de Détroit ont apporté pour la dernière fois des changements majeurs à leur cabine de diffusion télévisée, ils ont opté pour une embauche interne.

Après avoir décidé de se séparer de l’homme de jeu Matt Shepard cette intersaison, ils ont décidé de se diriger vers les clôtures.

Les Tigers ont embauché jeudi Jason Benetti des White Sox de Chicago, signant ainsi un contrat pluriannuel avec l’un des diffuseurs les plus respectés du pays.

Benetti diffusera au moins 127 matchs par an. Lorsque Benetti est absent pour appeler aux matchs nationaux, Dan Dickerson, présentateur de longue date à la radio, se rendra à la cabine de télévision.

Benetti a déclaré que les Tigers avaient contacté son agent après la saison pour lui demander s’il pourrait être intéressé par le poste des Tigers – en supposant que les White Sox lui aient permis de passer un entretien. Benneti a répondu par l’affirmative et les White Sox lui ont permis de saisir l’opportunité.

Benetti a eu quelques appels Zoom avec des responsables des Tigers, puis est venu à Détroit pour un entretien en personne

Son impression dominante ? “Ils veulent monter une émission télévisée phénoménale.”

Benetti a déclaré qu’il n’aurait pas accepté le poste si cela n’avait pas été le cas.

Benetti, 40 ans, a grandi dans la banlieue de Chicago en faveur des White Sox. Lorsqu’il a rejoint la cabine de diffusion de l’équipe en 2016, il n’était pas exagéré de dire que c’était le travail de ses rêves.

La décision de partir pour Détroit n’a donc pas été facile.

“Ce que (les Tigres) voulaient chez un annonceur, c’est ce que je me considère”, a déclaré Benetti. « Vous ne pouvez pas dire non lorsque les idéaux de quelqu’un sont tellement liés aux vôtres. Les gens pourraient considérer cela comme quelque chose contre les White Sox. Ce n’est pas. C’est juste que parfois, vous vous présentez à un endroit et vous dites : « Oh mon Dieu, c’est vrai. Et je n’arrive pas à croire que ce soit vrai, parce que je quitte la maison. S’il vous plaît, ne sous-estimez pas à quel point je dois ressentir cela pour partir de là.

Benetti a déclaré qu’il appréciait profondément les opportunités que les White Sox lui offraient. Benetti souffre de paralysie cérébrale, un type de maladie neurologique qui apparaît dès la petite enfance et affecte de manière permanente les mouvements du corps et la coordination musculaire.

“Les White Sox m’ont embauché, moi qui ne marche pas normalement, comme personne de premier plan dans l’organisation en 2016”, a déclaré Benetti. « Et la seule raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à eux.

«Je sais ce que les gens pourraient dire à propos de mon départ et tout ça. Mais les White Sox n’avaient pas besoin de m’accorder la permission pour avoir cette opportunité. Et il y a beaucoup de gens formidables là-bas auxquels je tiens profondément. Donc tout ce que je dis sur les Tigres n’est pas le reflet des White Sox.

Benetti a décrit la vie de diffuseur de baseball comme « un nouveau jeu de mots croisés chaque jour ». Il a dit qu’il aimait les moments dramatiques, mais aussi les moments de légèreté qui surgissent parfois de manière inattendue lors des diffusions, comme le moment où les fans glissent un sac géant de pop-corn.

« Nous avons fait une pièce en trois actes à ce sujet », a-t-il déclaré. “Les choses que vous voyez autour du stade de baseball, j’adore ça.”

On ne sait pas avec qui il partagera le stand. Les Tigres ont utilisé un casting rotatif avec Shepard. Initialement, Jack Morris et Kirk Gibson se partageaient les tâches de commentateur. Plus récemment, Craig Monroe a occupé le poste d’analyste principal, avec des contributions occasionnelles de Gibson, Dan Petry, Cameron Maybin et Todd Jones en 2023.

“Nous travaillons actuellement sur nos plans pour associer Jason avec le bon groupe de personnes afin de maximiser notre diffusion pour les fans”, a déclaré Ryan Gustafson, vice-président exécutif d’Ilitch Sports+Entertainment. “Nous ferons quelques annonces à mesure que nous nous rapprochons de la journée d’ouverture.”

Gustafson a déclaré que les Tigres avaient approché Dickerson après la saison pour contribuer aux émissions télévisées en 2024.

« Dan est bien-aimé au marché. Lorsque Jason participe à des matchs nationaux, nous sommes reconnaissants qu’il soit prêt à le faire. Et je pense que nos fans sont également enthousiasmés.

Le premier match de saison régulière de Benetti avec les Tigers aura lieu le 28 mars 2024 au Garantie Rate Field de Chicago contre les White Sox.