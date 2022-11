Jason Alexander de Seinfeld veut que tout le monde obtienne sa chance

Bien qu’Alexandre ait remporté le Tony, il n’a plus jamais raté son vaccin annuel contre la grippe. Cette expérience n’est qu’une des raisons pour lesquelles il participe à une nouvelle campagne contre la grippe, un partenariat entre l’American Nurses Association et le fabricant de vaccins contre la grippe Sanofi.

“J’ai raté six représentations parce que ma grippe s’est transformée en bronchite”, explique Alexander, qui souffre d’asthme et est surtout connu pour son rôle de George Costanza dans Seinfeld . “Je n’oublierai jamais comment les producteurs ont dit ‘Peu importe à quel point tu es malade, reviens sur scène.’ J’ai passé une bonne semaine à essayer de faire un spectacle très éprouvant physiquement avec une bronchite.

C’est d’autant plus pressant que la saison de la grippe bat son plein et que les experts mettent désormais en garde contre une “tridémie” cet hiver, les restrictions liées au COVID-19 ayant été assouplies. Le CDC rapporte que la saison de la grippe de cette année arrive fort et tôt. Entre le 1er octobre et le 22 octobre, 443 hospitalisations liées à la grippe ont été signalées dans le réseau de surveillance de l’agence, le plus grand nombre d’hospitalisations signalées à cette période de la saison en 10 ans.

“Avec tant de discussions sur les vaccinations au cours des 2 dernières années, je comprends pourquoi les gens évitent ou hésitent à propos des vaccinations”, déclare Alexander. “Mais la communauté médicale s’inquiète du fait que cela pourrait être une saison grippale dévastatrice si les gens ne se font pas vacciner.”

Le but de se faire vacciner : Éloigner les gens de l’hôpital et éviter les complications respiratoires.

Il s’avère qu’Alexander connaît une chose ou deux sur la vie à l’hôpital. Sa mère était infirmière et il côtoyait souvent des malades qui luttaient pour retrouver la santé.

“J’ai grandi dans et autour de l’hôpital où elle travaillait”, dit-il. « J’ai travaillé comme lave-vaisselle et dans la buanderie là-bas. Ma mère aurait été très heureuse si je m’orientais vers le domaine médical, mais je suis un idiot fonctionnel, alors je me suis lancé là-dedans à la place.