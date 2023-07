Jason Aldean souffre d’un coup de chaleur lors d’un concert et d’un spectacle de fin : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Les prévisions prévoient des sommets dans les années 90 aujourd’hui pour Hartford, Connecticut, et Jason Aldéan peut en témoigner. Jason, 45 ans, se produisait au Xfinity Theatre de Hartford samedi 15 juillet lorsque les températures l’ont submergé et l’ont forcé à mettre fin au spectacle plus tôt. Il était en train de jouer son hit de 2009, « Crazy Town », lorsqu’il s’est éloigné du micro pour mettre son visage sur son bras. Des images de fans de l’incident montrent Jason essayant de terminer la chanson pendant quelques secondes de plus avant de se retourner et de s’enfuir de la scène.

#JasonAldean quitte la scène au #xfinitytheatre montre #HartfordCT. Pauvre homme. Il faisait plus chaud que l’enfer. C’était déjà assez pénible de rester debout dans la fosse. Je ne peux pas imaginer jouer en jeans, bottes et chapeau sous toutes ces lumières dans cette humidité sans vent. J’espère qu’il va bien ! ❤️ pic.twitter.com/upwFybMjvS – KC Schweizer (@kc_schweizer) 16 juillet 2023

KC Schweizer, qui a capturé l’incident, a fait remarquer: « Pauvre gars. Il faisait plus chaud que l’enfer. C’était déjà assez pénible de rester debout dans la fosse. Je ne peux pas imaginer jouer en jeans, bottes et chapeau sous toutes ces lumières dans cette humidité sans vent. J’espère qu’il va bien ! » Le lendemain, le Xfinity Theatre a publié une déclaration expliquant que Jason « allait bien après avoir subi un coup de chaleur lors de la représentation d’hier soir ». (h/t Goût du pays) Le lieu a également déclaré que Jason ferait un spectacle de maquillage à « une date future ».

Le coup de chaleur est « la maladie la plus grave liée à la chaleur », selon les Centers for Disease Control. L’organisation décrit la condition et le moment où « le corps ne peut plus contrôler sa température : la température du corps augmente rapidement, le mécanisme de sudation échoue et le corps est incapable de se refroidir. Lorsqu’un coup de chaleur survient, la température corporelle peut monter à 106 ° F ou plus en 10 à 15 minutes. Si le coup de chaleur n’est pas traité, il peut entraîner une invalidité permanente ou la mort.

Les symptômes du coup de chaleur comprennent une peau chaude avec une transpiration abondante, des convulsions, de la confusion, des troubles de l’élocution et une température corporelle élevée. La clinique Mayo recommande de traiter le coup de chaleur en « refroidissant votre corps à une température normale », ce qui comprend un bain frais, en utilisant des techniques de refroidissement par évaporation (se brumiser, etc.) ou des couvertures rafraîchissantes.

Heureusement, les fans étaient sympathiques. KC, qui a capturé Jason quittant la scène, tweeté son soutien. « Même si le spectacle #JasonAldean a été écourté ce soir, il a quand même tout mis dans les chansons qu’il a interprétées, ce qui a rendu la soirée intéressante. La santé et le bien-être d’un artiste sont si importants mais sont souvent négligés. Ces gars ne sont pas des machines. Ce sont aussi des humains.

