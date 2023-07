Jason Aldean ‘Small Town’ contrecoup: le chanteur country et sa femme Brittany ripostent au milieu des controverses

Jason Aldean s’attaque à sa dernière polémique avec sa femme, Brittany, à ses côtés.

Le nouveau single d’Aldean, « Try That in a Small Town », a suscité des réactions négatives pour son contenu raciste perçu et son clip vidéo a été extrait de Country Music Television (CMT).

« Try That in a Small Town » est sorti en mai, et les paroles parlent des petites villes qui ne supportent pas les émeutes et l’anarchie auxquelles de nombreuses villes ont été confrontées à l’été 2020.

Certaines des paroles de la chanson incluses dans le prochain album d’Aldean, qui n’a pas encore de titre, incluent: « J’ai une arme à feu que mon grand-père m’a donnée, Ils disent qu’un jour ils vont se rassembler, Eh bien, cette merde pourrait voler dans la ville, bonne chance, Essayez ça dans une petite ville, Voyez jusqu’où vous parvenez sur la route, Vous traversez cette ligne, cela ne prendra pas longtemps, Pour que vous le découvriez, je vous recommande de ne pas, Essayez cela dans une petite ville. «

Des scènes du clip vidéo ont été tournées à l’extérieur du palais de justice du comté de Maury à Columbia, dans le Tennessee, où un homme noir de 18 ans nommé Henry Choate a été lynché en 1927. Le palais de justice a également été un site central lors de l’émeute raciale de Columbia en 1946.

La vidéo comprend également des images de manifestants vandalisant des villes, renversant des policiers et brûlant des drapeaux, supposés provenir de la vague d’émeutes de brutalités policières au plus fort de la pandémie en 2020.

CMT a confirmé mardi à Fox News Digital que le clip avait été retiré de sa rotation mais n’a pas fourni plus de contexte pour la décision.

LE CHANTEUR COUNTRY JASON ALDEAN ANGÈRE LES MILITANTS LIBÉRAUX AVEC UNE CHANSON ANTI-CRIME ET PRO-GUN À PROPOS DES ÉMEUTES DE 2020

Mercredi, la société de production du clip, TackleBox, a confirmé que le clip avait été tourné au palais de justice du comté de Maury, ajoutant qu’il s’agissait d’un « lieu de tournage populaire en dehors de Nashville ». Plusieurs vidéoclips et films y ont été tournés, dont le film Lifetime Original « Steppin’ into the Holiday » avec Mario Lopez et Jana Kramer.

Dans sa déclaration, la société a déclaré: « Tout récit alternatif suggérant la décision de localisation du clip vidéo est faux », et a noté qu’Aldean n’avait pas choisi l’emplacement.

À la suite du retrait du clip vidéo et du tollé général suscité par la chanson, Aldean s’est rendu mardi sur les réseaux sociaux pour s’exprimer.

« Au cours des dernières 24 heures, j’ai été accusé d’avoir sorti une chanson pro-lynchage (une chanson qui est sortie depuis mai) et j’ai fait l’objet de la comparaison selon laquelle je (citation directe) n’étais pas trop satisfait des manifestations nationales du BLM », Aldean a partagé avec ses près de 8 millions de fans sur les réseaux sociaux.

JASON ALDEAN RÉPOND À LA CRITIQUE DU VIDÉO DE MUSIQUE COUNTRY CONTROVERSÉE : « CELUI-CI VA TROP LOIN »

« Ces références sont non seulement sans fondement, mais dangereuses », a-t-il poursuivi. « Il n’y a pas une seule parole dans la chanson qui fait référence à la race ou qui la pointe – et il n’y a pas un seul clip vidéo qui ne soit pas de véritables séquences d’actualités – et même si je peux essayer de respecter les autres pour avoir leur propre interprétation d’une chanson avec de la musique – celle-ci va trop loin. «

Il a en outre clarifié le sens de la chanson en écrivant: « ‘ Try That In A Small Town ‘, pour moi, fait référence au sentiment d’une communauté que j’avais en grandissant, où nous prenions soin de nos voisins, indépendamment des différences d’origine ou de croyance. Parce qu’ils étaient nos voisins, et c’était au-dessus de toutes les différences. «

Il a ajouté: « Mes opinions politiques n’ont jamais été quelque chose dont je me suis caché, et je sais que beaucoup d’entre nous dans ce pays ne sont pas d’accord sur la façon de revenir à un sentiment de normalité où nous passons au moins une journée sans un titre qui nous empêche de dormir la nuit. Mais le désir qu’il y ait- c’est de cela qu’il s’agit dans cette chanson.

L’homme de 46 ans a également évoqué son expérience lors de la fusillade de masse du festival Route 91 Harvest à Las Vegas en 2017, qui a finalement fait 61 morts et des centaines de blessés.

« Et tant de personnes l’ont souligné, j’étais présent sur la route 91, où tant de personnes ont perdu la vie – et notre communauté a récemment subi une autre tragédie déchirante. PERSONNE, y compris moi, ne veut continuer à voir des gros titres insensés ou des familles déchirées. »

Concernant le clip, la femme d’Aldean, Brittany, a offert son soutien sur les réseaux sociaux, partageant un selfie du couple sur la plage et écrivant : « Ne vous excusez jamais d’avoir dit la vérité ».

Elle est également allée sur ses histoires Instagram, en écrivant : « Médias… c’est la même chanson et la même danse. Tordez tout ce que vous pouvez pour l’adapter à votre récit répugnant. Et si au lieu de créer des histoires, nous nous concentrions sur les VRAIS comme le TRAFIC D’ENFANTS ? Matière à réflexion. »

LA FEMME DE JASON ALDEAN SUR LE COURAGE DE PARTAGER DES OPINIONS POLITIQUES QUI VONT À CONTRE-GRAIN: « NE DONNER PAS UN DAMN »

Ensemble, le couple a fait face à de multiples controverses sur leurs opinions.

L’année dernière, Brittany a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo « Préparez-vous avec moi » où elle se maquille avec la légende : « J’aimerais vraiment remercier mes parents de ne pas avoir changé de sexe quand j’ai traversé ma phase de garçon manqué. J’adore cette vie de fille. »

Aldean a commenté son message en écrivant: « Lmao !! Je suis content qu’ils ne l’aient pas fait aussi, car vous et moi n’aurions pas fonctionné. »

La légende a suscité des réactions de personnes estimant que le commentaire était transphobe, notamment les stars de la musique country Cassadee Pope et Maren Morris.

Pope a tweeté que les célébrités pouvaient « voir les aspects positifs de l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans leurs messages », tandis que Morris a écrit sur Twitter : « C’est si facile, par exemple, de ne pas être un salaud humain ? Vendez vos clips et compressez-les, Insurrection Barbie. »

Brittany a répondu dans une histoire Instagram, en écrivant : « Plaidoyer pour la mutilation génitale des enfants sous le déguisement de l’amour et l’appeler ‘soins affirmant le genre’, est l’un des pires maux. Je soutiendrai toujours mes enfants et ferai ce que je peux pour protéger leur innocence. »

LES COMMENTAIRES DE BRITTANY ALDEAN SUR LE GENRE SONT LOUANGÉS, BASHÉS PAR LES STARS

Au milieu de la controverse, la société de relations publiques d’Aldean, The GreenRoom, a annoncé qu’elle ne représenterait plus la star de la country.

« La musique a toujours été et reste l’objectif principal de The GreenRoom, nous avons donc dû prendre la décision difficile après 17 ans de nous retirer de la représentation de Jason », a déclaré Tyne Parrish, copropriétaire de GreenRoom, dans un communiqué à Billboard. « Nous ne sommes plus les meilleures personnes pour le concert, mais nous serons toujours de grands fans de sa musique – il est l’un des plus grands artistes live de la musique country. »

Après avoir été appelée « Insurrection Barbie » par Morris, Brittany a lancé une ligne de T-shirts inspirés de Barbie arborant la phrase « Ne marchez pas sur nos enfants ». Dans un message partagé sur son histoire Instagram, elle a déclaré que les bénéfices de la ligne de vêtements iraient à Operation Light Shine, une organisation caritative pour « aider à lutter contre l’exploitation des enfants et la traite des êtres humains ».

Mais la mode a provoqué une autre polémique chez les Aldéens.

BRITTANY ALDEAN DIT QUE LES COMMENTAIRES TRANSGENRES « ONT ÉTÉ PRIS HORS CONTEXTE » ALORS QU’ELLE LANCE UNE LIGNE DE VÊTEMENTS CARITATIVES

En 2021, Brittany a partagé des photos sur son Instagram se montrant portant un t-shirt « Anti Biden Social Club » et ses enfants avec Aldean, Memphis et Navy, portant des t-shirts qui disaient « Hidin ‘from Biden ». (Aldean ne portait aucun vêtement politique sur l’image.)

Après une réaction négative aux chemises, Aldean est venu à la défense de sa femme.

« Je ne m’excuserai jamais pour mes croyances ou mon amour pour ma famille et mon pays », a écrit Aldean dans la légende d’un post Instagram, le montrant silhouetté contre le drapeau américain.

« C’est le plus grand pays du monde et je veux qu’il en reste ainsi », a-t-il ajouté avec le hashtag #unapologetic.

Aldean a réitéré ses commentaires un mois plus tard sur « Rob + Holly » d’Audacy, affirmant qu’il n’avait pas peur d’être annulé.

JASON ALDEAN S’EXPRIME SUR L’ANNULATION POSSIBLE SUR DES VUES POLITIQUES: » JE PENSE QUE LES GENS SAVENT OÙ JE ME TROUVE «

« Je pense que les gens savent où je me situe politiquement. Je ne suis pas un gars qui va juste sortir et commencer à essayer de remuer le pot juste pour remuer le pot », a déclaré Aldean au programme. « À un moment donné, c’est arrivé au point où si vous êtes conservateur et que vous êtes dans ce métier, vous n’êtes pas autorisé à parler. »

« Les gens vont avoir leur opinion sur tout ce que je dis ou pense ou quoi que ce soit, et c’est très bien », a-t-il poursuivi. « Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec moi. Je ne m’attends pas à ce que tout le monde soit d’accord avec moi, mais j’ai aussi une voix et une opinion comme tout le monde. »

La star de la country a exprimé son opinion contre les mandats de vaccination pour les écoliers en Californie par le gouverneur Gavin Newsom fin 2021, à peu près au même moment que la controverse sur les t-shirts de sa femme.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Alors laissez-moi clarifier les choses ! Ce n’est plus à nous de décider en tant que parents (ou Américains libres) de prendre des décisions concernant nos enfants, Gavin Newsom prend ces décisions pour nous maintenant ? Vous vous moquez de moi ! » Aldean a écrit dans un post Instagram.

Il a poursuivi: « Les gens en Californie devraient être indignés et les gens partout ailleurs feraient mieux de commencer à se lever et à s’exprimer MAINTENANT. Ce n’est pas ainsi que l’Amérique et la liberté fonctionnent. »

Un an plus tôt, il avait riposté contre des personnes lui reprochant de ne pas porter de masque à Disney World avec sa famille au plus fort de la pandémie de COVID-19.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon Taste of Country, après avoir partagé une photo sans masque sur ses réseaux sociaux et reçu des critiques, Aldean a répondu à l’un des commentaires en écrivant : « Détendez-vous madame. Ils sont dans notre poche. Nous les avons enlevés pendant 5 secondes pour prendre la photo. Croyez-moi, Disney ne nous a pas donné de » laissez-passer gratuit » pour ne pas les porter. Nous les avons portés toute la journée comme tout le monde. «

En 2015, Aldean a de nouveau suscité la controverse. À l’époque, The Guardian a rapporté que le chanteur de « Dirt Road Anthem » s’était déguisé en rappeur Lil Wayne pour Halloween avec un maquillage blackface et une perruque avec des dreadlocks.

Il s’est exprimé un an plus tard dans une interview avec Billboard, en disant: « De nos jours, les gens sont si sensibles que peu importe ce que vous faites, quelqu’un va en faire tout un plat. »

« Je fais ça sans aucune intention malveillante. Je comprends que la course est un sujet délicat, mais tout le monde n’est pas comme ça. Les médias ont tendance à en faire toute une histoire. Si c’était irrespectueux envers quelqu’un, je m’excuse par tous les moyens. Cela n’a jamais été mon intention. Cela ne m’a jamais traversé l’esprit. «

Caroline Thayer et Tracy Wright de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.