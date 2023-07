Jason Aldean répond aux critiques d’un clip country controversé: « Celui-ci va trop loin »

Jason Aldean nie que sa chanson, « Try That in a Small Town », ait des connotations raciales à la suite d’un contrecoup en ligne après la sortie de son clip vidéo la semaine dernière.

Aldean, 46 ans, a rejeté l’idée que la mélodie, qui a été diffusée sur les ondes en mai et n’a reçu que récemment des visuels, faisait référence à « la race ou la désigne ». Dans le clip vidéo, Aldean raconte à quel point les petites villes ne supporteraient pas le genre d’émeutes et d’anarchie auxquelles de nombreuses villes du pays ont été confrontées au cours de l’été 2020.

« Au cours des dernières 24 heures, j’ai été accusé d’avoir sorti une chanson pro-lynchage (une chanson qui est sortie depuis mai) et j’ai fait l’objet de la comparaison selon laquelle je (citation directe) n’étais pas trop satisfait des manifestations nationales du BLM », Aldean a partagé avec ses près de 8 millions de fans sur les réseaux sociaux.

« Ces références sont non seulement sans fondement, mais dangereuses. »

Brittany Aldean a partagé un selfie avec son mari sur la plage et a écrit : « Ne vous excusez jamais d’avoir dit la vérité. »

Le deuxième single de son 11e album studio encore sans titre a également fait l’objet de critiques pour son clip vidéo d’accompagnement, qui a été filmé dans un endroit controversé et présentait des images des manifestations de Black Lives Matter en 2020.

« Il n’y a pas un seul lyrique dans la chanson qui fait référence à la race ou qui y pointe – et il n’y a pas un seul clip vidéo qui ne soit pas de vraies séquences d’actualités – et même si je peux essayer de respecter les autres pour avoir leur propre interprétation d’un chanson avec de la musique – celle-ci va trop loin », a-t-il écrit dans des messages partagés sur Instagram et Twitter.

Certaines des paroles de la chanson incluses dans son prochain album incluent: « Ouais, tu penses que tu es dur? Eh bien, essaie ça dans une petite ville, vois jusqu’où tu iras sur la route. le nôtre, vous franchissez cette ligne, il ne vous faudra pas longtemps pour le découvrir, je vous recommande de ne pas le faire. »

Aldean a poursuivi en écrivant dans son message : « Et tant de personnes l’ont souligné, j’étais présent sur la Route 91, où tant de personnes ont perdu la vie – et notre communauté a récemment subi une autre tragédie déchirante. PERSONNE, y compris moi, ne veut continuer à voir des gros titres insensés. ou des familles déchirées. »

Le chanteur country était l’une des têtes d’affiche du festival de musique de Las Vegas 2017 où une fusillade de masse a eu lieu; un homme armé a tué 60 personnes et blessé plus de 400 participants après avoir tiré plus de 1 000 cartouches dans la foule depuis une suite du 32e étage du Mandalay Bay.

« Try That In A Small Town, pour moi, fait référence au sentiment d’une communauté que j’ai eue en grandissant, où nous prenions soin de nos voisins, quelles que soient les différences d’origine ou de croyance », a écrit Aldean. « Parce qu’ils étaient nos voisins, et c’était au-dessus de toute différence. »

Il a ajouté: « Mes opinions politiques n’ont jamais été quelque chose dont je me suis caché, et je sais que beaucoup d’entre nous dans ce pays ne sont pas d’accord sur la façon de revenir à un sentiment de normalité où nous passons au moins une journée sans un titre qui nous empêche de dormir la nuit. Mais le désir qu’il y ait- c’est de cela qu’il s’agit dans cette chanson.

Le chanteur « Got What I Got » a également été critiqué pour avoir choisi de filmer la vidéo au palais de justice du comté de Maury.

Le rédacteur en chef du Mississippi Free Press, Ashton Pittman, a déclaré que le site de la vidéo était l’endroit où « une foule blanche de lynchage a pendu Henry Choate au palais de justice du comté de Maury à Columbia, dans le Tennessee, après avoir traîné son corps dans les rues avec une voiture en 1927. C’est là que Aldean a choisi de chanter sur le meurtre de personnes qui ne respectent pas la police. »

Trois jours après la sortie de la nouvelle vidéo d’Aldean, CMT a retiré la vidéo de la rotation.