Alors qu’il se produisait dans le Massachusetts ce week-end, Jason Aldean a pris un moment pour réfléchir au contrecoup entourant sa chanson « Try That In A Small Town ».

« Nous pensions que c’était une chanson vraiment cool. Le message que nous voulions faire passer a été complètement éclipsé par tous les taureaux —« , a déclaré Aldean à la foule dans une banlieue de Boston.

« J’étais allongé dans mon lit la nuit dernière et je me suis dit, vous avez fait ça mieux que quiconque, n’est-ce pas ? Ce que j’ai vu quand cela s’est produit, c’est qu’un tout, pas une petite ville – une grande ville – s’est réuni. Peu importe votre couleur, peu importe », a-t-il déclaré devant un public animé au Xfinity Centrer dans une vidéo enregistrée par un fan.

LA VIDÉO « SMALL TOWN » DE JASON ALDEAN COUPÉE PAR CMT, LA CHANSON MONTE AU NUMÉRO 1 AU MILIEU DU CONTRE-CHOC

« Tout le pays, en particulier Boston, s’est réuni pour trouver ces deux p—– qui ont fait ça, n’est-ce pas ? et vous auriez battu le s — hors de [them] », a-t-il ajouté, de Djokhar A. Tsarnaev emprisonné et de son frère décédé, Tamerlan Tsarnaev, tous deux responsables de l’acte de terrorisme.

« J’ai essayé de dire ça, » il revenait à sa chanson. « Ce n’est pas une question de race. Il s’agit de gens qui se rassemblent. Agir correctement. Agir comme si vous aviez du bon sens. »

« Nous sommes un pays, le plus grand du monde. Et je sais que vous êtes comme moi, vous voulez pouvoir envoyer vos enfants à l’école et ne pas avoir à vous soucier de quelque chose qui se passe pendant qu’ils sont à l’école. Ou laisser ils vont au cinéma le week-end, comme nous le faisions tous en grandissant. Et je dois m’inquiéter de savoir s’ils vont rentrer à la maison ou pas ? »

JASON ALDEAN REMERCIE LES FANS POUR LE SOUTIEN APRÈS LE CONTREFAÇON « PETITE VILLE »: « LES GENS ONT PARLÉ »

« Je m’en fous de la couleur que vous êtes. Si vous agissez, brûlez des bâtiments, coûtez tout cet argent aux contribuables, juste pour montrer que vous êtes p—– off, pour moi, je ne comprends tout simplement pas ça », a-t-il ajouté.

Dans le clip vidéo « Small Town », qui est sorti plus tôt ce mois-ci, les paroles d’Aldean sont chantées tandis que la couverture médiatique des émeutes de 2020 illustre son message. « Cuse un flic qui lui crache au visage / piétine le drapeau et allume-le », chante Aldean, avec des images des instances décrites.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il chante également devant le palais de justice du comté de Maury, auquel un drapeau américain est suspendu. Le bâtiment du gouvernement se trouve à Columbia, dans le Tennessee. C’était auparavant le site du lynchage de l’homme noir Henry Choate, en 1927.

TackleBox, la société de production qui a produit le clip vidéo d’Aldean, a partagé dans une déclaration à Fox News Digital que le lieu est un « lieu de tournage populaire en dehors de Nashville », qu’Aldean n’a pas choisi lui-même. « Tout récit alternatif suggérant la décision de localisation du clip vidéo est faux », a-t-il ajouté.

Plusieurs films et vidéoclips ont été tournés sur place, dont le film original de 2022 « Steppin ‘into the Holiday » avec Jana Kramer et Mario Lopez, le film de vacances Paramount de 2022, « A Nashville Country Christmas » avec Tanya Tucker, et un Vidéo de Runaway June pour leur morceau de 2019, « We Were Rich ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Aldean a précédemment rejeté les allégations de promotion de la division, insistant sur le fait que la chanson « fait référence au sentiment d’une communauté que j’avais en grandissant, où nous prenions soin de nos voisins, indépendamment des différences d’origine ou de croyance. Parce qu’ils étaient nos voisins, et que était au-dessus de toute différence. »