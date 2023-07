Jason Aldean en convalescence après une sortie brutale du concert en raison d’un épuisement dû à la chaleur: « C’était assez intense »

Jason Aldean est sur son chemin de terre vers la récupération après avoir brusquement quitté sa scène de concert samedi soir.

La star de la country a fait le point sur sa santé à ses abonnés sur les réseaux sociaux, détaillant exactement ce qui a conduit à ce qu’il appelle maintenant l’épuisement dû à la chaleur.

« J’ai eu beaucoup de gens qui me surveillaient aujourd’hui après avoir entendu parler de ce qui s’était passé [Saturday] nuit au spectacle dans le Connecticut. Je veux juste vous faire savoir, merci à tous ceux qui appellent, vérifient. Je vais bien. Juste une de ces choses. Mec, il faisait chaud, j’ai joué au golf toute la journée hier, puis je suis allé au spectacle et juste – je pense que c’était une combinaison de déshydratation et d’épuisement dû à la chaleur », a-t-il expliqué sur ses histoires Instagram.

« Donc, entendre beaucoup de choses autour de » coup de chaleur « tout ça. Euh, je ne pense pas que ce soit si grave, mais euh, c’était assez intense la nuit dernière », a-t-il réitéré.

Alors qu’il se produisait au Xfinity Theatre de Hartford, Aldean a eu du mal à terminer sa chanson « Ville folle » Au milieu de sa performance, il s’est retiré du microphone pour tousser. Essayant de passer à travers, Aldean pouvait à peine chanter une autre ligne de sa chanson avant de finalement s’enfuir de la scène.

Dimanche, le lieu où il a joué a tweeté une mise à jour du représentant d’Aldean, expliquant qu’il « allait bien maintenant après avoir connu coup de chaleur. »

Selon la clinique Mayo, le coup de chaleur est « une condition causée par une surchauffe de votre corps, généralement à la suite d’une exposition prolongée ou d’un effort physique à des températures élevées. Cette forme la plus grave de blessure par la chaleur, le coup de chaleur, peut survenir si la température de votre corps augmente. à 104 F (40 C) ou plus. La condition est la plus fréquente pendant les mois d’été « , tandis que l’épuisement par la chaleur est » une condition qui survient lorsque votre corps surchauffe. Les symptômes peuvent inclure une transpiration abondante et un pouls rapide. L’épuisement par la chaleur est l’un des trois maladies liées à la chaleur, les crampes de chaleur étant les plus bénignes et les coups de chaleur les plus graves. »

« Tous ceux qui étaient au spectacle savent à quel point il faisait chaud. … Quelque chose de juste – je savais que ça allait arriver. J’essayais de traverser autant que possible le spectacle et finalement c’était comme, je savais que c’était ‘ ça n’allait pas arriver et j’essayais de sortir de scène et de comprendre ce qui se passait », a expliqué Aldean.

« Donc à tous ceux qui sont venus au spectacle [Saturday] nuit : Merci beaucoup les gars d’être là. Évidemment, ce n’est pas comme ça que je voulais que la série se termine. Ce n’est en aucun cas ce que j’espérais le premier week-end de la tournée », a-t-il déclaré à propos de sa tournée Highway Desperado, qui l’amènera dans plusieurs villes.

Aldean a également révélé comment il avait récupéré. « J’ai eu quelques intraveineuses. J’en ai eu une [Saturday] soir où je suis sorti de scène, j’en ai eu un ce matin », a-t-il détaillé.

L’épouse du chanteur, Brittany, a profité de son histoire Instagram pour partager son appréciation pour ceux qui demandent comment allait son mari. « Merci pour les messages, Jase va mieux ! »

C’était comme d’habitude à peine 24 heures plus tard, avec Aldean sur scène à Saratoga Springs, New York, hier soir.

Dans sa vidéo à ses abonnés, Aldean a réaffirmé que le spectacle du Connecticut serait reporté. « Nous allons vous rattraper les gars à Hartford. … Encore une fois, je m’excuse d’avoir écourté le spectacle, mais nous reviendrons et nous nous rattraperons! Et je me sens beaucoup, beaucoup mieux , alors merci les gars pour votre enregistrement. »