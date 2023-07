Jason Aldean défend « Try That In A Small Town’s Video Backlash »

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Jason Aldéan, 46 ans, nie sa chanson, « Try That in a Small Town » et son nouveau clip vidéo est « pro-lynchage », comme l’appellent de nombreux internautes. Le chanteur country a reçu beaucoup de réactions négatives à propos de certaines des fonctionnalités de la vidéo, qui a été créée le 14 juillet, et CMT a même décidé d’arrêter de la diffuser lundi après l’avoir mise en rotation juste un jour avant. Dans une déclaration publiée sur tous ses pages de médias sociauxJason a déclaré que les gens pensant que la chanson et la vidéo parlaient de son dégoût pour les manifestations de Black Lives Matter avaient tort et ont également qualifié les accusations de « dangereuses ».

Au cours des dernières 24 heures, j’ai été accusé d’avoir sorti une chanson pro-lynchage (une chanson qui est sortie depuis mai) et j’ai été soumis à la comparaison que je (citation directe) n’étais pas trop satisfait des manifestations nationales du BLM. Ces références sont non seulement sans fondement, mais dangereuses.… – Jason Aldean (@Jason_Aldean) 18 juillet 2023

« Au cours des dernières 24 heures, j’ai été accusé d’avoir sorti une chanson pro-lynchage (une chanson qui est sortie depuis mai) et j’ai fait l’objet de la comparaison selon laquelle je (citation directe) n’étais pas trop satisfait des manifestations nationales du BLM. Ces références sont non seulement sans fondement, mais dangereuses », a-t-il écrit dans le communiqué. « Il n’y a pas une seule parole dans la chanson qui fait référence à la race ou qui la pointe – et il n’y a pas un seul clip vidéo qui ne soit pas de vraies séquences d’actualités – et même si je peux essayer de respecter les autres pour avoir leur propre interprétation d’un chanson avec musique – celle-ci va trop loin.

« Comme tant de personnes l’ont souligné, j’étais présent sur la route 91 – où tant de personnes ont perdu la vie – et notre communauté a récemment subi une autre tragédie déchirante », a-t-il poursuivi. « PERSONNE, y compris moi, ne veut continuer à voir des gros titres insensés ou des familles déchirées. »

“’Try That In A Small Town’, pour moi, fait référence au sentiment d’une communauté que j’ai eue en grandissant, où nous prenions soin de nos voisins, indépendamment des différences d’origine ou de croyance. Parce qu’ils étaient nos voisins, et c’était au-dessus de toute différence », a ajouté Jason. « Mes opinions politiques n’ont jamais été quelque chose dont je me suis caché, et je sais que beaucoup d’entre nous dans ce pays ne sont pas d’accord sur la façon de revenir à un sentiment de normalité où nous passons au moins une journée sans un titre qui nous tient éveillés la nuit. Mais le désir qu’il y en ait – c’est de cela qu’il s’agit dans cette chanson. Bien que Jason, qui est tombé malade en raison d’un épuisement dû à la chaleur lors d’une émission le 15 juillet, ait expliqué comment le clip vidéo comprenait des «images d’actualités», de nombreuses personnes ont critiqué la façon dont le palais de justice du comté de Maury à Columbia, TN, où une partie de la vidéo a été filmée, est l’endroit où un afro-américain de 18 ans Henri Choate a été traîné dans les rues et lynché en 1927 après avoir été accusé d’avoir agressé une fille blanche. Le musicien n’a pas encore directement expliqué pourquoi le lieu, devant lequel lui et son groupe chantent, a été choisi. « Try That in a Small Town » fera partie du prochain 11e album de Jason, qui n’a pas encore de titre ni de date de sortie.

