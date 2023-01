Jasmine révèle qu’elle a 13 chiens

Au Marié au premier regard saison 16, un mari “réformé et prêt” a été choqué après que sa femme reine du concours ait révélé qu’elle avait une pléthore de cabots.

Dans l’épisode de mercredi de #MAFS Jasmin, 32, et Airris, 39, étaient mariés.

Tout au long de la saison, Airris a été catégorique sur le fait qu’il était prêt à s’installer malgré des années de comportement de f-boy et les doutes de son cousin protecteur qui a qualifié l’idée qu’il épouse un étranger de “risible”.

“J’en ai fini avec les rues, fini avec mes anciennes habitudes, je suis prêt à être une femme-homme, un mari, un partenaire”, a déclaré Airis.

Pendant ce temps, sa femme Jasmine est plus que prête à s’installer et à fonder une famille et elle fait confiance aux experts pour trouver l’amour durable.

“Le divorce n’est vraiment pas une option”, a déclaré Jasmine. “Je veux des enfants, je veux une famille, j’ai déjà 32 ans et je n’essaie pas d’avoir 60 ans au diplôme d’études secondaires de mon enfant.”

Lors du mariage du couple, les choses se sont bien passées lorsque les deux se sont vus pour la première fois. Airris a applaudi quand Jasmine a marché dans l’allée et Jasmine a admis qu’elle était attirée par son nouvel homme “bien” et “en forme”.

À l’autel, Jasmine a été décrite par ses amis comme une “âme aimante qui mène avec son cœur”, tandis que l’équipage d’Airris a déclaré qu’elle avait du mal à communiquer et qu’elle était “super privée”. Ils ont cependant ajouté qu’il est passionné, motivé, intelligent et un grand homme polyvalent.

Lors de l’échange de vœux, Jasmine a parlé au “roi d’Airiris” et a dit qu’elle avait promis d’être honnête, fidèle et une épouse aimante dans l’espoir que les choses mèneraient à l’amour inconditionnel.

Airris a dit qu’il jure de faire confiance à Jasmine, de la voir, d’être son coéquipier et de partager sa nourriture avec elle.

Après avoir été présenté comme marié, cependant, les choses sont devenues particulièrement intéressantes lorsque le nouveau couple a eu la chance de s’asseoir et d’avoir une conversation.

Tout en discutant de leurs familles et de leurs carrières, Jasmien a révélé qu’elle était une entraîneuse de pom-pom girls, une éleveuse de chiens de griffonnages dorés et une amoureuse des chiens qui en possède quatre.

“Vous avez quatre chiens?” demanda un Airris stupéfait. “Les chiens ne me dérangent pas, mais quatre, c’est beaucoup”, a ajouté le mari qui a dit qu’il avait l’impression d’avoir une femme et toute une famille en un. “Désolé,” dit Jasmine.

Il a été révélé plus tard qu’en plus des quatre chiens personnels de Jasmine, elle avait également neuf chiens qu’elle élevait.

“J’ai aussi neuf chiots en ce moment”, a révélé Jasmine à la réception.

Un Airris frustré a ensuite parlé aux caméras #MAFS.

« Les chiens, mec. Elle en possède quatre mais elle en élève neuf, c’est comme treize chiens – ça devrait être illégal, y a-t-il quelqu’un que je peux appeler ? Peut-être que je peux la dénoncer au comté ?!” “Je ne veux pas avoir tout un abri au berceau”, a-t-il ajouté directement à Jasmine.

Comme vous pouvez l’imaginer, les médias sociaux sont catégoriques, treize chiens sont un drapeau rouge immédiat.

… mais que pensez-vous des 13 chiens de Jasmine révélés à Airris ? Est-ce que ce sera un dealbreaker pour ce couple sur la saison 16 de #MAFS ?

Marié au premier regard la saison 16 est diffusée les mercredis à 8/9 c sur Lifetime.