Jasmine parle des commentaires sur l’attraction d’Airris

Le moment est enfin venu pour Airris et Jasmine de décider s’ils veulent ou non rester mariés ou divorcer, et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif.

Au cours de l’épisode de ce soir de #MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront tous les couples rencontrer le pasteur Cal et le Dr Pepper pour le jour de la décision.

Pour Airris et Jasmine, ils récapituleront leur voyage de huit semaines qui touche à sa fin et pourrait encore s’épanouir après l’arrêt des caméras.

La semaine dernière, nous avons vu un moment intime entre les deux après que Jasmine ait remercié Airris pour son honnêteté tout au long du processus.

Maintenant, le jour de la décision, l’honnêteté d’Airris est à nouveau un sujet de discussion, et Jasmine a des réflexions intéressantes à ce sujet.

Marié au premier regard Clip exclusif de la saison 16

Dans un clip exclusif de l’épisode de ce soir, nous voyons Airris et Jasmine assis en face du pasteur Cal et du Dr Pepper avant de prendre la plus grande décision de leur vie.

Cal demande au couple de récapituler certains des défis auxquels ils ont été confrontés tout au long de leur voyage et Jasmine évoque le manque d’attirance d’Airris pour elle.

Comme indiqué précédemment, Airris a admis pendant leur lune de miel qu’il aimait les femmes plus épaisses que sa femme mince et cela a finalement gâché leur mariage.

Selon Jasmine, le commentaire l’a empêchée d’être excitée et « sur un nuage 12 000 », mais elle n’a pas laissé cela affecter son estime de soi.

« Je suis comme ouais, tout le monde pourrait penser que tu es fou mais je pense que je suis belle et je suis une mauvaise salope », dit Jasmine. « Si vous n’êtes pas attiré par moi, j’ai besoin que vous vous teniez dessus et que vous vous teniez dix orteils dessus. Si c’est ça, qu’il en soit ainsi. »

Elle a ajouté cependant que malgré le raccrochage, elle comprend pourquoi elle a été jumelée à Airris, mais il » faut deux personnes pour être dans un mariage « .

En parlant d’Airris, il félicite Jasmine d’être pleinement investie dans leur mariage, contrairement à lui.

« Je pense vraiment que Jasmine s’est donnée à 100% », déclare Airris, qui admet ensuite qu’il a quitté leur mariage. « Je ne sais pas si j’ai donné 100, mais je pense que c’est simplement parce que j’ai commencé si tard. Je ne peux pas revenir en arrière, mais si j’avais pu, je serais entré grand ouvert, vulnérable, de la même manière que toi [Jasmine] a fait. » […] « J’ai l’impression que notre connexion a commencé à y arriver », ajoute-t-il. « Mais j’ai juste l’impression que c’est arrivé beaucoup plus tard que nous l’aurions souhaité tous les deux. »

Il poursuit en disant que leur lien est le plus fort lorsque Jasmine est la « meilleure version d’elle-même » et admet qu’il n’a pas fait assez pour changer le récit de leur union.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Pensez-vous qu’Airris et Jasmine resteront mariés ou divorceront ?

Découvrez ce soir quand l’épisode Decision Day de #MAFS sera diffusé CE SOIR, mercredi 17 mai à 8/7 c sur Lifetime!