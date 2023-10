MANILLE, Philippines — Être absente avec les Chery Tiggo Crossovers pour un événement a aidé Jasmine Nabor à se développer en tant que passeuse et à retrouver sa confiance lors de la deuxième conférence entièrement philippine de la Premier Volleyball League (PVL) 2023.

Nabor a été le stabilisateur du départ 2-0 des Crossovers, couronné par sa performance stellaire de 14 superbes sets et 7 points construits sur trois blocs, deux as et deux attaques pour effleurer les Galeries Tower Highrisers, 25-14, 25-15. , 25-21, jeudi au FilOil EcoOil Center de la métropole de San Juan.

La meneuse de jeu vétéran a attribué sa performance spectaculaire à son passage d’une seule conférence avec les défunts Foton Tornadoes Final Invitationals.

« Jouer pour Foton a été d’une grande aide pour moi », a déclaré Nabor, qui a été envoyé dans l’équipe sœur de Foton lorsque Chery Tiggo a décidé de former une autre équipe à la mi-saison.

«Cela m’a remonté le moral et m’a redonné confiance. Cela me fait également du bien d’être de retour avec Chery afin de pouvoir appliquer tous les apprentissages que j’ai acquis auprès de Foton », a-t-elle ajouté.

Nabor et l’attaquant Shaya Adorador sont revenus aux Crossovers à temps pour l’événement de fin de saison après le retrait de Foton du PVL.

L’entraîneur de Chery Tiggo, Aaron Velez, qui était également directeur de l’équipe de Foton, a déclaré que ramener le passeur hors de l’Université Nationwide faisait partie du plan.

« Tout était bien planifié ; nos joueurs savent que nous ne les laissons pas simplement pendre ou ne les laissons pas partir. Tout est conçu », a déclaré Velez en philippin. « Il ne s’agissait pas d’envoyer des joueurs dans n’importe quelle équipe. Tout dépendait de ce qu’ils pouvaient tirer de l’expérience, quels que soient l’entraîneur ou les coéquipiers avec lesquels ils jouaient. Ils doivent tenir le coup parce que c’est leur carrière.

La passeuse de 25 ans, qui était la principale meneuse de jeu lorsque Chery Tiggo a remporté sa première couronne PVL il y a deux ans, a savouré ses retrouvailles avec son entraîneur et ses coéquipières, dont les nouveaux venus dirigés par Eya Laure, Cess Robles, Imee Hernandez. , Joyme Cagande et Jen Nierva.

« Cela fait du bien parce que c’est aussi un moyen pour moi de continuer à améliorer et à exprimer ma confiance. Tout ce que notre entraîneur veut que nous fassions est également apparu au cours des deux derniers matchs », a déclaré Nabor.

Nabor cherche à maintenir l’élan de Chery Tiggo lorsqu’il affrontera Akari (1-1) mardi à Ynares Middle Antipolo.