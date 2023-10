Jasmine Jobson de Top Boy sort avec sa co-star après la fin de l’émission à succès de Netflix

La star de TOP Boy, Jasmine Jobson, sort avec son ancienne co-star Kadeem Ramsay.

L’actrice – surtout connue pour avoir joué Jaq dans la série à succès Netflix – a teasé sa romance la semaine dernière après une escapade à Ibiza avec son homme.

Jasmine Jobson sort avec Kadeem Ramsay

(De gauche à droite) Jasmine Jobson dans le rôle de Jaq, Adwoah Aboah dans le rôle de Becks dans Top Boy[/caption]

On pense que Jasmine, 28 ans, a rencontré Kadeem lorsqu’il jouait le rôle de Kit dans le drame jusqu’à l’année dernière.

Un initié a déclaré : « Jasmine et Kadeem ont été tranquillement datation depuis un certain temps et sont souvent vus ensemble.

« Depuis la fin de la série, ils sont devenus plus détendus et Jasmine a commencé à donner un aperçu de sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux. »

Jasmine incarne le trafiquant de drogue Jaq Lawrence dans Top Boy – et a joué un rôle très important dans la dernière série.

Son personnage – une lesbienne – a commencé à sortir avec Becks dans la série 4, interprétée par le mannequin Adwoa Aboah.

Elle a été nominée à deux reprises pour la meilleure actrice dans un second rôle au BAFTA.

Parlant de l’importance de jouer une lesbienne noire, Jasmine avait précédemment déclaré à Digital Spy : « À cent pour cent, c’est toujours un tabou.

« Et je pense qu’il est très important que nous le voyions, parce que cela arrive. »

Elle a poursuivi : « J’ai beaucoup d’amis gays ou lesbiennes.

« Donc [I asked] eux, qu’ont-ils vécu [and] comment ils ont géré cela, donc je saurais en quelque sorte comment j’allais décrire cette scène.

L'actrice est très différente hors écran