Jasmine Jane Naaykens – Kelowna Capital Nouvelles

Jasmine Jane Naaykens – candidate au Conseil

UN:

Si je suis élu, j’utiliserai mon temps pour mettre en œuvre des processus et des procédures qui permettront à notre personnel municipal hautement qualifié d’agir adéquatement au nom de nos citoyens tout en accélérant le développement. Cela nous permettrait de réduire les coûts et de créer des opportunités de construction de logements de toutes sortes dans le cadre de la vision du plan communautaire officiel. Réduire les coûts annexes tout en garantissant que les économies sont répercutées sur les acheteurs de maison.

B :

Le conseil aide l’opinion publique à élaborer une médiane qui décidera de la façon dont nos impôts sont dépensés pour financer la police municipale (GRC), nos programmes de police communautaire et notre unité de services aux victimes. Notre conseil devrait prendre des décisions fondées sur des données sur la façon dont ces dollars sont dépensés et rendre compte des résultats à la communauté.

Ces étapes devraient confirmer des progrès positifs, sensibiliser et développer notre sens de la communauté afin de réduire nos crimes de rue et contre les biens.

C :

Étape 1. Identifiez les zones problématiques et hiérarchisez-les en fonction de la sécurité publique.

Étape 2. Résolvez les problèmes de manière créative à court terme en attendant que l’ingénierie analyse et finalise l’infrastructure appropriée.

Étape 3. Aborder les solutions finales et déployer les plans de financement et de construction.

La ville et le conseil ont besoin d’une structure de développement à plusieurs niveaux qui répondrait à la croissance de nouveaux quartiers avec de multiples points d’accès et résoudrait les problèmes d’accessibilité existants, réaménagerait le centre-ville et la structure des feux d’autoroute qui entravent actuellement la circulation dans le centre-ville, et continuerait d’améliorer l’intérieur de notre quartier. pôles commerciaux.

RÉ:

Kelsey Serwa est une skieuse acrobatique qui a remporté une médaille de bronze aux jeux Winter X de 2010 à l’âge de 21 ans. La saison suivante, elle est arrivée première malgré son atterrissage brutal. Se remettant de sa blessure, elle a remporté l’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 2014. Deux ans plus tard, elle a subi une blessure au genou qui l’a amenée à envisager la retraite. Elle a persévéré et a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 pour l’équipe canadienne de ski cross. La détermination et la résilience de Kelsey Serwa m’ont appris que je peux surmonter n’importe quel obstacle malgré mon âge.

