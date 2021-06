LA belle-fille du milliardaire britannique Lord Ashcroft a été transférée dans une prison notoirement infestée de scorpions au Belize – alors qu’elle reste derrière les barreaux pour avoir tiré « accidentellement » sur un policier de premier plan.

Jasmine Hartin, 32 ans, fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable par négligence après que le corps d’Henry Jemmott a été retrouvé flottant dans la mer près de San Pedro vendredi.

Lisez notre blog en direct sur Jasmine Hartin ici

Jasmine Hartin, 32 ans, est vue en train de cacher ses menottes sous un sac alors qu’elle est transférée sur un bateau l’emmenant dans une prison notoire du Belize Crédit : Le Soleil de San Pedro

La mondaine canadienne a été emmenée devant un mémorial en l’honneur du policier décédé Crédit : Le Soleil de San Pedro

La mère de deux enfants insiste sur le fait qu’elle a tiré sur Jemmott par accident. Elle a dit qu’elle lui avait fait un massage sur une jetée après une nuit de beuverie lorsqu’elle a tenté de lui rendre son pistolet de service et que celui-ci a soudainement tiré.

Les membres de la famille du flic tué ont critiqué la décision des forces de l’ordre d’accuser le mondain d’origine canadienne d’homicide involontaire plutôt que de meurtre, insistant sur le fait que « ce n’est pas justice ».

Hartin, après avoir été considéré comme un risque de fuite, s’est vu refuser la libération sous caution lundi et avait passé les quatre derniers jours à l’étroit dans une minuscule cellule en béton à l’intérieur du complexe du tribunal de première instance de San Pedro.

Propriétaire de l’hôtel local chic Alaia, qu’elle exploite avec son mari, Andrew Ashcroft, Hartin a maintenant été transférée dans l’une des prisons les plus difficiles d’Amérique centrale.

Vêtu d’un sweat à capuche rose et d’un masque facial, Hartin a été escorté par une policière hors du poste et placé à l’arrière d’une voiturette de golf.

Elle a caché ses menottes sous un sac en plastique alors qu’elle passait devant un mémorial érigé à l’extérieur par la police au surintendant Jemmott, rapporte le Times.

Jasmine Hartin, 32 ans, fait face à un homicide involontaire pour négligence Crédit : Jasmine Hartin/Linked In

Elle a été transférée à la prison centrale du Belize infestée de scorpions à Hattieville, connue pour ses conditions difficiles. Crédit : Facebook

Le corps d’Henry Jemmott a été retrouvé flottant dans la mer près de San Pedro vendredi Crédit : San PEDRO SUN

La prison centrale du Belize à Hattieville est la seule prison du petit pays et figure dans le documentaire Netflix Inside the World’s Toughest Prisons.

Connu sous le nom de « Hattieville Ramada », l’établissement abrite actuellement 1 041 détenus dans de petits blocs de cellules en béton qui sont soumis à une instruction religieuse stricte.

Les détenus sont détenus dans l’établissement pendant des mois et parfois même des années en attendant leur procès.

Et étant donné qu’il s’agit de la seule prison du pays, les détenus détenus pour des délits mineurs doivent côtoyer des meurtriers notoires.

L’établissement abrite actuellement 1 041 prisonniers dans de petits blocs de cellules en béton Crédit : Facebook

Hardin a été enfermé dans un tribunal de première instance crasseux à San Pedro

Hardin est marié à Andrew Ashcroft, le plus jeune des trois enfants de Lord Ashcroft Crédit : Alaia Belize/YouTube

Une prisonnière qui a poursuivi la prison il y a deux ans a affirmé qu’elle était détenue dans une cellule nue et rance infestée de scorpions, de mygales, de mille-pattes et de cafards, selon un rapport du département d’État américain sur les droits de l’homme.

Virgillio Murillo, PDG de la Fondation Kolbe, une organisation à but non lucratif qui gère l’établissement notoire, a déclaré au Daily Mail que Hartin ne bénéficierait d’aucun traitement spécial si elle y était transférée.

« Jusqu’à présent, elle est accusée et sera traitée comme n’importe quel autre prisonnier non jugé. Et je vais en rester là », a-t-il déclaré.

Après l’échec de sa tentative d’obtenir une libération sous caution, Hartin a été transférée par bateau au centre de détention bélizien de San Pedro mardi – et commencera à s’installer dans la prison.

Son avocat, l’ancien procureur général du Belize Godfrey Smith, se battra quant à lui pour faire appel de la décision du juge.

Comme elle a été accusée d’homicide involontaire par négligence, plutôt que d’homicide involontaire ou de meurtre à part entière, Hartin encourt actuellement une peine maximale de cinq ans derrière les barreaux.

Cependant, elle pourrait également s’échapper de prison avec seulement une amende d’environ 10 000 $ US, selon des rapports locaux.

La sœur du flic tué Cherry Jemmott, qui est également surintendante adjointe de la police du Belize, a exprimé son indignation face aux accusations de la mondaine.

La sœur du flic tué Cherry Jemmott a appelé à des accusations plus sévères contre Hartin Crédit : Facebook

Hartin dit qu’elle a accidentellement tiré sur Jemmott en essayant de lui remettre son arme

« Ce n’est pas bien. Ce n’est pas bien. La famille se sentira vraiment mal. Ce n’est pas justice », a-t-elle déclaré au Daily Mail.

« Mon frère aura des funérailles nationales le 12 juin. Il a donné 24 ans à la police. Et c’est la valeur qu’ils accordent à sa vie ?

Cherry a ajouté qu’elle pensait que Hartin aurait dû être accusé de meurtre puis traduit en justice, où un jury pourrait décider si le meurtre était ou non un homicide involontaire.

« Dans sept jours ouvrables, elle obtiendra une caution, je le prédis. Elle peut se le permettre », a-t-elle poursuivi. « Les gens peuvent voir ce qui se passe ici, ils le disent déjà.

« Je ne peux pas trop en dire à cause de ma position mais ce n’est pas juste. Quelque chose ne va pas.

« Il était notre seul garçon. Elle a pris sa vie. Elle l’a privé de sa famille. Elle nous a privés de son amour. »

Hartin n’a d’abord pas coopéré avec les enquêteurs après son arrestation vendredi, mais elle a commencé à parler après que des policiers l’ont menacée de l’accuser de possession de cocaïne, a rapporté 7 News Belize.

Hartin n’a d’abord pas coopéré avec les enquêteurs après son arrestation vendredi

Jemmott serait ami avec Hartin et la famille Ashcroft au sens large Crédit : Facebook / Henry Jemmott

Des sources policières affirment que la mère de deux enfants avait sur elle 0,4 gramme de drogue, ce qui est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison et d’une amende maximale de 36 000 $.

Elle aurait ensuite fourni une « déclaration sous caution » dans laquelle elle aurait déclaré à la police qu’elle avait massé Jemmott sur une jetée près de l’hôtel Mata Rocks aux volets fermés.

Le flic aurait placé son arme à côté de lui sur le sol pendant qu’elle effectuait le massage.

Par la suite, elle affirme qu’il lui a ensuite demandé de lui rendre son arme lorsque soudainement elle a explosé dans sa main, une seule balle l’a touché à la tête.

La police a déclaré que Jemmott était alors tombé sur elle. Dans un état de panique, Hartin a essayé de pousser pour se débarrasser d’elle, faisant tomber son corps dans l’eau. Son cadavre a été découvert plus tard par quelqu’un sur un bateau de passage.

Hartin aurait été « hystérique » lorsqu’elle a été retrouvée sur les lieux de la fusillade.

La police du Belize a déclaré qu’un seul coup de feu avait été entendu – et les policiers ont ensuite trouvé la femme sur la jetée avec « du sang sur les bras et sur ses vêtements ».

Elle est actuellement accusée d’homicide involontaire coupable par négligence et pourrait échapper à la prison avec juste une amende

Des sources ont affirmé que le Glock de Jemmott avait un mécanisme de sécurité à gâchette qui rendait « impossible » son tir accidentel. Crédit : Facebook / Henry Jemmott

La police a refusé de commenter publiquement si l’arme a été tirée accidentellement.

Dans sa déclaration à la police, Hartin affirme qu’elle a invité Jemmott dans son appartement où le couple a bu de l’alcool et a discuté de sa sécurité privée.

Elle a dit aux flics que le couple a ensuite parcouru une courte distance jusqu’à la jetée en bois près de l’hôtel Mata Rocks, où la fusillade s’est ensuite déroulée.

Les amis et la famille de la victime ont insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de relation amoureuse entre Hartin et Jemmott, affirmant que le flic était de bons amis avec toute la famille Ashcroft.

Cependant, la famille de Jemmott a mis en doute la version des événements de Hartin, l’une de ses sœurs affirmant qu’il « avait un coup de feu derrière l’oreille comme un assassinat ».

Des sources ont affirmé à 7 News Belize que le Glock de Jemmott avait un mécanisme de sécurité à détente qui rendait « impossible » son tir accidentel.

Des sources policières ont également déclaré au Times de Londres que les enquêteurs cherchaient à savoir si Hartin jouait à un jeu d’alcool avec Jemmott lorsqu’il a été abattu.

Son partenaire Andrew, qui est décrit comme son mari sur le site Internet de leur hôtel, est le plus jeune des trois enfants de Lord Ashcroft issus de son premier mariage et est citoyen du Belize.

Des membres de la famille ont déclaré que Jemmott était père de cinq enfants et qu’il se dirigeait vers une promotion au poste de surintendant principal de la police du Belize.

Lord Ashcroft, qui vit au Belize mais reste actif dans la politique britannique, n’a pas encore commenté l’incident.