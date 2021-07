JASMINE Hartin a été filmée en train de faire exploser une pastèque avec un fusil de chasse dans des images nouvellement apparues avant de souffler un baiser vers le canon.

La mondaine de 32 ans a également riposté aux informations locales selon lesquelles elle avait une « image sauvage » et a pris de la cocaïne alors qu’elle parlait à Belize TV.

Jasime Hartin est filmée sur une plage avec un fusil de chasse alors qu’elle fait exploser une pastèque Crédit : 7 News Belize

Elle se tourne ensuite vers la caméra avec un sourire rayonnant Crédit : 7 News Belize

Elle pose et souffle apparemment un baiser vers le pistolet

Hartin, une mère de jumeaux, a été arrêté et a été accusé d’homicide involontaire par negl

igence après la mort du grand flic Henry Jemmott.

Jemmott est décédé d’une blessure par balle à la tête alors que Hartin était seul avec lui sur une jetée de l’île d’Ambergris Caye après minuit le 28 mai.

Elle prétend que l’arme a explosé par accident.

Hartin, du Canada, est l’ancienne partenaire du fils Andrew du pair conservateur Lord Ashcroft, et a déjà déploré qu’elle ait été « jetée aux loups » par la riche famille à cause de cette affaire.

Une vidéo d’elle faisant exploser le fusil de chasse est apparue alors que son cas continue de susciter un intérêt majeur au Belize.

Elle a été enregistrée en train de tirer sur un melon, estimé à environ 15 mètres – dans un clip diffusé par 7 News Belize sur leur segment, Jasmine in Her Own Words.

Je ne dirais pas que je suis une fêtarde sauvage mais je m’amuse vraiment avec mes amis Jasmin Hartin

Vêtue d’un haut noir et d’un short, Hartin rayonne après avoir soufflé le morceau de fruit alors qu’elle berçait le 12gage.

Elle envoie ensuite un baiser vers le pistolet alors qu’elle pose sous le soleil tropical près de la plage.

Hartin a déjà été photographié avec des armes à feu – et les premiers rapports suggéraient qu’elle et Jemmott jouaient à un « jeu de pistolet » lorsqu’il est mort.

S’adressant à la chaîne de télévision, Hartin a également évoqué des informations selon lesquelles elle était une « fêtarde » et avait pris de la cocaïne – elle était également accusée de possession de drogue.

Elle était la belle-fille du pair conservateur Lord Ashcroft Crédit : AFP

Henry Jemmott est mort après avoir reçu une balle dans la tête Crédit : Facebook / Henry Jemmott

« Je ne dirais pas que je suis une fêtarde sauvage, mais je m’amuse vraiment avec mes amis », a déclaré Hartin.

« J’aime danser, j’aime toujours faire de grands dîners. J’aime traiter les gens, j’aime organiser des événements à la maison. »

Et abordant les allégations de drogues, elle a ajouté: « Je suis une personne sociale.

« Quand il s’agit de parler de drogue, j’ai entendu ça aussi, et ça m’a aussi choqué. »

On lui a demandé ce qui s’était passé la nuit de la mort de Jemmott et son avocat lui a dit de ne pas répondre à la question, rapporte le Times.

Jasmine Hartin est photographiée chevauchant une selle accrochée au chevron d’un bar

Hartin a également été photographié dans un champ de tir

Elle a été accusée d’homicide involontaire pour la mort de Jemmott

D’autres images de Hartin montrées dans le reportage la montraient dans un champ de tir et assise sur une selle de cheval suspendue au plafond d’un bar.

Hartin a affirmé que personne de la famille Ashcroft ne lui avait rendu visite en prison – et a déclaré qu’ils n’iraient pas en raison de la « mauvaise presse » lorsqu’ils s’exprimaient sur 7 News.

Elle a déclaré: « Je n’avais aucune famille venue me rendre visite en prison.

« Au lieu de cela, quelques amis sont venus me voir, mais je n’ai jamais été autorisé à parler aux enfants pendant cette période. »

Jasmine Hartin a déclaré qu’elle se sentait abandonnée par les Ashcrofts Crédit : Rex

Le mondain a poursuivi: « Andrew et moi, nous sommes ensemble depuis sept ans. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a eu des hauts et des bas – nous avons définitivement eu une relation compliquée.

« Mais même avec tout cela, je ne peux pas croire comment j’ai été traité », a déclaré Hartin à la station.

Elle a ajouté: « Je suis dans une situation à cause d’un horrible accident. Depuis le 28, quand j’ai perdu mon ami Henry, et c’était terrible.

« Donc je dis juste que je suis sûr que sa famille aime avoir l’amour et le soutien pour traverser cette horrible période.

« J’ai l’impression de ne pas avoir l’amour et le soutien pour traverser ça de mon côté. »

Jasmine Hartin photographiée avec Andrew Crédit : Rex

Hartin avait déjà été renvoyée à la prison centrale du Belize infestée de scorpions, violant ses conditions de libération sous caution.

Elle a gémi qu’on lui refuse la chance de voir ses enfants, ce qu’Andrew nie.

« A aucun moment je n’ai dit à Jasmine qu’elle ne pouvait pas voir ses enfants », a-t-il déclaré.

Hartin attend son procès pour avoir prétendument tiré sur Jemmott avec son propre pistolet de service le mois dernier.

Jemmott était un officier de haut niveau souvent qualifié de futur chef de la police du Belize.

Le flic a été frappé derrière son oreille droite par une balle de 9 mm de son propre pistolet de service Glock 17.

Hartin et Jemmott auraient « socialisé » et bu seuls à Ambergris Caye, une île tropicale paradisiaque fréquentée par des millonaies.

Les gardes de sécurité ont entendu une « forte détonation » à 0h45 et ont trouvé Hartin « couvert d’une substance rouge » et Jemmott flottant mort à 30 pieds du rivage.

L’affaire continue.