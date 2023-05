Jasmine Harman de A Place in the Sun montre une incroyable transformation corporelle avec des photos de bikini svelte

A PLACE in the Sun’s Jasmine Harman a montré sa transformation corporelle exceptionnelle avec des photos en bikini.

L’animatrice de Channel 4 a profité de ses histoires Instagram pour partager avant et après des clichés de son parcours de perte de poids avec ses 126 000 abonnés.

Instagram/@jasmineharman

La star a dit aux fans avec sa « routine de supplément », son « exercice régulier » et son « alimentation saine », que ses problèmes de ballonnements sont désormais sous contrôle[/caption] Instagram de Jasmine Harman

Jasmine a montré son incroyable transformation corporelle en bikini[/caption]

Jasmine, 47 ans, a partagé deux photos d’elle-même en bikini à imprimé floral avec la légende : « J’ai l’impression que mes problèmes de ballonnements sont sous contrôle. »

La première photo est de Jasmine en août 2022, quand elle était plus courbée et plus ronde autour de ses hanches et de son ventre qu’elle ne l’est maintenant.

Maintenant, Jasmine a l’air plus mince et en meilleure santé que jamais alors qu’elle porte un bikini fleuri coloré à peine là avec un haut plongeant et une culotte assortie.

Le ventre de la présentatrice de A Place in the Sun semble plus plat et elle est toujours aussi éblouissante alors qu’elle sourit à la caméra.

Son maquillage a l’air naturel et radieux et elle arbore une nouvelle coiffure courte et saine.

Jasmine a révélé aux fans que son régime de suppléments vitaminiques, ainsi qu’une alimentation saine et des exercices réguliers étaient responsables de son incroyable transformation physique.

L’animatrice de télévision a récemment montré aux fans sa nouvelle transformation capillaire après avoir été forcée de « couper » ses « cheveux frits ».

Jasmine est allée sur Instagram où elle a posté un clip de sa nouvelle crinière saine après avoir dit aux fans qu’elle était « très endommagée » et qu’elle a été forcée de « couper » ses « cheveux frits ».

La star a déjà parlé de sa bataille contre les cheveux abîmés.

Instagram

Jasmine a récemment offert aux fans de superbes photos[/caption]